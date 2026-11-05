Τα μονοθέσια της Formula 1 γράφουν ιστορία στις πίστες, όμως ορισμένα από τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι κορυφαίοι πιλότοι μακριά από τους αγώνες αποκτούν με τα χρόνια τη δική τους συλλεκτική αξία. Και όταν πίσω από το τιμόνι τους έχει βρεθεί ένα όνομα όπως ο Ayrton Senna, ο Michael Schumacher ή ο Niki Lauda, η ιστορία τους μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με το ίδιο το μοντέλο.

Αφορμή για να θυμηθούμε μερικές από αυτές τις ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελεί η πρόσφατη πώληση του Honda NSX του Senna. Το αυτοκίνητο που είχε συνδεθεί στενά με τον Βραζιλιάνο τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή πουλήθηκε σε δημοπρασία της RM Sotheby’s στο Λονδίνο έναντι 1,17 εκατ. δολάρια.

Το Honda NSX που έγινε κομμάτι της ιστορίας του Senna

Η σχέση του Ayrton Senna με τη Honda ξεκίνησε το 1987, όταν ο Βραζιλιάνος αγωνιζόταν με τη Lotus, και έγινε ακόμη πιο στενή την επόμενη χρονιά, με τη μετακίνησή του στη McLaren και την κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου τίτλου του με κινητήρα της ιαπωνικής εταιρείας. Το συγκεκριμένο κόκκινο NSX, με μαύρη οροφή, ήταν διαθέσιμο στον Senna για προσωπική χρήση στην Πορτογαλία από το 1991. Το αυτοκίνητο φυλασσόταν στη Λισαβόνα και παραδιδόταν στον οδηγό κάθε φορά που βρισκόταν στη χώρα. Μάλιστα, ο Senna το οδήγησε μέχρι την πίστα του Εστορίλ για το πορτογαλικό Grand Prix εκείνης της χρονιάς. Έγινε επίσης γνωστό ως «Hosepipe NSX», εξαιτίας των χαρακτηριστικών φωτογραφιών στις οποίες ο Βραζιλιάνος εμφανίζεται να το πλένει ο ίδιος με λάστιχο. Η συγκεκριμένη ιστορία, σε συνδυασμό με την τεκμηριωμένη προέλευσή του, συνέβαλε στην εντυπωσιακή τιμή που πέτυχε στη δημοπρασία.

Η Ferrari που παρέλαβε ο Niki Lauda όταν υπέγραψε με τη Scuderia

Το 1974, όταν ο Niki Lauda εντάχθηκε στη Ferrari, η ιταλική εταιρεία τού έδωσε ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του εκτός πίστας. Ο λόγος για μία Ferrari 365 GT4 του 1973, σχεδιασμένη από τον Pininfarina. Το αυτοκίνητο είχε αρχικά ασημί χρώμα και εξοπλιζόταν με V12 κινητήρα 4,4 λίτρων και χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Ο Lauda το πήρε μαζί του στην Αυστρία, ωστόσο το κόστος εισαγωγής φέρεται να έκανε τη διατήρησή του ασύμφορη και το πούλησε το 1975. Έπειτα από αρκετές αλλαγές ιδιοκτησίας και μια περίοδο ακινησίας, η Ferrari αποκαταστάθηκε ώστε να επιστρέψει στον δρόμο και οδηγήθηκε στη δημοπρασία της RM Sotheby’s στο Μόναχο το 2025. Εκεί πουλήθηκε έναντι 201.250 ευρώ.

Η Aston Martin Valkyrie του Daniel Ricciardo

Μια πολύ πιο σύγχρονη ιστορία είναι αυτή της Aston Martin Valkyrie που είχε στην κατοχή του ο Daniel Ricciardo. Το συγκεκριμένο hypercar αναπτύχθηκε από την Aston Martin σε συνεργασία με τη Red Bull Racing, με σημαντική συμβολή του Adrian Newey. Ο Αυστραλός οδηγός, ο οποίος αγωνιζόταν τότε για τη Red Bull, είχε παραγγείλει το αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου 089, διαμορφώνοντάς το σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Το αμάξωμα είχε βαφτεί στην απόχρωση «Badger Blue», μια αναφορά στο παρατσούκλι του, «Honey Badger». Η Valkyrie είχε διανύσει μόλις 160 χιλιόμετρα και ήταν μία από τις 150 coupe που κατασκευάστηκαν. Όταν ο Ricciardo αποφάσισε να την αποχωριστεί, το αυτοκίνητο βγήκε σε δημοπρασία και πωλήθηκε έναντι 2,12 εκατ. ευρώ.

Η McLaren F1 του Lewis Hamilton

Στη συλλογή αυτοκινήτων που έχουν συνδεθεί με τον Lewis Hamilton ξεχωρίζει μια McLaren F1 του 1995, με αριθμό πλαισίου 044. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πουλήθηκε το 2017 σε δημοπρασία έναντι 15,62 εκατ. δολαρίων. Η ταυτότητα του αγοραστή δεν αποκαλύφθηκε επίσημα από τον οίκο δημοπρασιών. Ωστόσο, το αυτοκίνητο συνδέθηκε αργότερα με τον Hamilton, καθώς ο Βρετανός φέρεται να είχε εντοπιστεί να οδηγεί τη συγκεκριμένη ασημί McLaren στην Καλιφόρνια.

Η Ferrari Enzo του Fernando Alonso και η Ferrari του Schumacher

Ο Fernando Alonso έχει επίσης αποχωριστεί ορισμένα σημαντικά αυτοκίνητα της συλλογής του. Το 2023 πούλησε μια Ferrari Enzo του 2002, με αριθμό πλαισίου 1. Ο Ισπανός είχε διανύσει μαζί της 4.800 χιλιόμετρα, πριν το αυτοκίνητο περάσει σε νέο ιδιοκτήτη έναντι 4,5 εκατ. λιρών.

Στη λίστα βρίσκεται και μια Ferrari F355 GTS του 1996, που είχε δοθεί στον Michael Schumacher όταν εντάχθηκε στη Scuderia. Με χρώμα Blu Le Mans, το αυτοκίνητο ξεχωρίζει για την υπογραφή του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στο πίσω μέρος του καθίσματος του οδηγού. Η συγκεκριμένη Ferrari άλλαξε αρκετές φορές χέρια, ενώ η ιστορία της συνδέθηκε ξανά με τον Schumacher όταν ένας δημοσιογράφος του αυτοκινήτου τού την έδειξε στο Grand Prix του Βελγίου το 2012.

Ακόμη και ένα παπί του Button έγινε συλλεκτικό

Η λίστα δεν περιλαμβάνει μόνο πανάκριβα supercars. Ο Jenson Button χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια των σεζόν 2003 και 2004 ένα μικρό Honda SZX50, με διακόσμηση της BAR-Honda, για τις μετακινήσεις του στο paddock. Το 50άρι scooter είχε αρχικά δοθεί ως έπαθλο σε διαγωνισμό και στη συνέχεια πουλήθηκε στο Goodwood Festival of Speed έναντι 2.990 λιρών. Περισσότερα από είκοσι χρόνια αργότερα επέστρεψε σε δημοπρασία, έχοντας διανύσει μόλις 500χλμ. Αυτή τη φορά άλλαξε χέρια για 5.040 λίρες, σχεδόν διπλάσια τιμή από την προηγούμενη πώλησή του.