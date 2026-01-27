Το Tesla Cybertruck, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ηλεκτρικά μοντέλα της τελευταίας πενταετίας, έχει εξελιχθεί στην απόλυτη αποτυχία, μη μπορώντας να πλησιάσει τις υψηλές προσδοκίες που είχε θέσει η ίδια η Tesla. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η ζήτηση για το ηλεκτρικό pick-up στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσε σημαντική πτώση το 2025, με τις πωλήσεις να έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 50%, σε σχέση με το 2024. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 το Cybertruck είχε καταγράψει 38.965 πωλήσεις στις ΗΠΑ, όμως το 2025 οι παραδόσεις υποχώρησαν σε περίπου 20.00 οχήματα, σύμφωνα με εκθέσεις που βασίζονται σε στοιχεία της Cox Automotive. Το φαινόμενο αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στο τέλος της χρονιάς, όπου οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου μειώθηκαν κατά περίπου 68% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η πτώση της ζήτησης έρχεται σε μια στιγμή που ο υπόλοιπος τομέας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δείχνει όλο και αυξανόμενη δυναμική. Η αρχική «έκρηξη» ενδιαφέροντος για το Cybertruck, τροφοδοτούμενη από μαζικές προπαραγγελίες, έχει δώσει τη θέση της σε μια πιο… προσγειωμένη εικόνα αγοράς, όπου οι πελάτες ζυγίζουν περισσότερα κριτήρια όπως τιμή, χρηστικότητα και ανταγωνισμό από άλλες μάρκες.

Η Tesla είχε παρουσιάσει το Cybertruck ως μια επαναστατική λύση στην κατηγορία των ηλεκτρικών pick-up, με υποσχέσεις μεγάλης παραγωγής (250.000+ ετησίως) και μια ιδιαίτερη στρατηγική τιμολόγησης. Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει πολύ από τους στόχους, μιας και το βασικό μοντέλο ξεκινά στις ΗΠΑ από περίπου $79.990, πολύ υψηλότερα από τα αρχικά $39.900 που είχε ανακοινώσει η εταιρεία, γεγονός που πιθανώς επηρέασε αρνητικά την εμπορική του αποδοχή.

Αφού αρχικά ο Elon αποφάσισε να νοικιάζει το απούλητο απόθεμα και να αγοράσει πίσω μέρος αυτού (για να χρησιμοποιηθεί ως εταιρικός στόλος εντός των λοιπών επιχειρήσεών του), τώρα προσπαθεί να κάνει άνοιγμα, στην χώρα που κυριολεκτικά ζει από το πετρέλαιο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πρώτη απόβαση μοντέλων έγινε και μάλιστα με υψηλότερες τιμές και διαφορετικές στρατηγικές πωλήσεων, προσπαθώντας να αντισταθμίσει την απώλεια «εδάφους» στην αμερικανική αγορά.

Μάλλον δεν θα αργήσουν τα βίντεο με το Tesla Cybertruck να ανεβαίνει στους αμμόλοφους της περιοχής, όπως συνηθίζουν να κάνουν και με άλλα αγροτικά και διάφορα custom made μοντέλα, οι πλούσιοι Άραβες.