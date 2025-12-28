Μπορεί τα νέα δημιουργήματα των Ferrari, Lamborghini, Bugatti και Bentley να κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια, όμως ωχριούν μπροστά σε αυτά που αξίζουν μερικά σπάνια, κλασικά αυτοκίνητα.

Τα πιο σπάνια και πιο περιζήτητα οχήματα στην ιστορία έχουν την ικανότητα να προσελκύουν νέους ιδιοκτήτες που μετρούν τον πλούτο τους σε δισεκατομμύρια, αντί για εκατομμύρια. Τα συλλεκτικά κλασικά αυτοκίνητα θεωρούνται πλέον επενδυτικές ευκαιρίες με τον ίδιο τρόπο όπως τα κοσμήματα, η τέχνη και τα ακίνητα, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο την τιμή τους.

Σας παρουσιάζουμε τα 5 πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα σε δημοπρασίες.

Νούμερο 5: Ferrari 250 GTO του 1962

Εάν υπάρχει αυτοκίνητο, συνώνυμο του πλούτου, αυτό είναι η Ferrari 250 GTO. Ένα αγωνιστικό σύνολο που αποτελεί τον πόθο κάθε συλλέκτη αυτοκινήτων, το οποίο πέρασε συνολικά την γραμμή παραγωγής μόλις 36 φορές. Ένα από αυτά πουλήθηκε το 2014 για 38.115.000 δολάρια, σημειώνοντας το έως τότε μεγαλύτερο ρεκόρ για δημοπρασία, στην ιστορία της αυτοκίνησης. Μάλιστα, το 2026 θα δημοπρατηθεί η μοναδική λευκή GTO, με τους ειδικούς να λένε πως πιθανότατα θα αλλάξει χέρια για 70 εκατ. δολάρια. (Δείτε το θέμα ΕΔΩ)

Νούμερο 4: Ferrari 250 GTO του 1962

Όχι, δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Το 4ο ακριβότερο μοντέλο σε δημοπρασία, είναι ξανά μία Ferrari 250 GTO του 1962, η οποία πουλήθηκε το 2018. Αυτή η συγκεκριμένη 250 GTO (αριθμός πλαισίου 3413 GT) ανήκε για δύο δεκαετίες στον λάτρη της Ferrari και οδηγό αγώνων Δρ. Γκρέγκορι Γουίτεν, πριν από την πώλησή της το 2018. Οδηγήθηκε στο χώρο της δημοπρασίας από τον πέντε φορές νικητή του Le Mans, Ντέρεκ Μπελ, και ο δημοπράτης άνοιξε την προσφορά με το εντυπωσιακό ποσό των 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Τρεις πλειοδότες “μονομάχησαν” για το αυτοκίνητο σε διάστημα δέκα λεπτών, με το τελικό ποσό να φτάνει τα 48.405.000 δολάρια.

Νούμερο 3: Ferrari 330 LM 250 GTO by Scaglietti

Το εν λόγω αυτοκίνητο έχει αριθμό πλαισίου 3765, το οποίο ήταν το μόνο GTO Tipo που αγωνίστηκε η ομάδα Scuderia Ferrari. Οδηγήθηκε από τους Mike Parkes και Lorenzo Bandini στον αγώνα 24 ωρών του Le Mans το 1962, και επίσης κατέκτησε μια νίκη κατηγορίας και μια δεύτερη θέση στα 1.000 χιλιόμετρα του Nürburgring την ίδια χρονιά. Αυτή η Ferrari βγήκε στην αγορά αφού ανήκε στον προηγούμενο ιδιοκτήτη της για 38 χρόνια, κάτι που βοήθησε επίσης στην αναζωπύρωση της φρενίτιδας προπώλησης για ένα αυτοκίνητο με τόσο πλούσια ιστορία. Παρόλο που στην πραγματικότητα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην αρχική εκτίμηση των 60.000.000 δολαρίων, η τεράστια αξία αυτού του αυτοκινήτου το οδήγησε σε νέα χέρια για το ποσό των 51.705.000 δολαρίων.

Νούμερο 2: 1954 Mercedes-Benz W 196 R streamliner

Αυτό το streamliner W 196 R πουλήθηκε για λογαριασμό του Μουσείου Indianapolis Motor Speedway, και είναι το πρώτο του είδους του, που περνάει ποτέ σε ιδιωτικό γκαράζ. Δεν έχει μόνο πλούσια αγωνιστική κληρονομιά, αλλά είναι και σπάνιο, καθώς υπάρχουν μόνο τέσσερα γνωστά παραδείγματα. Οποιοδήποτε αυτοκίνητο έχει οδηγήσει ένας θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πιθανότατα θα τα πάει καλά σε δημοπρασία, αλλά μια πολύ σπάνια Mercedes που έχει δει τόσο τον Sir Stirling Moss όσο και τον Juan Manuel Fagio στο τιμόνι της ήταν σίγουρο ότι θα έκανε μερικούς συλλέκτες να ανοίξουν τα γεμάτα πορτοφόλια τους. Και έτσι έγινε, με το σύνολο να αλλάζει χέρια για 53.917.370 δολάρια.

Νούμερο 1: 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe

Το πιο ακριβό αυτοκίνητο που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία είναι αυτή η Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé του 1955. Πήρε το όνομά της από τον αρχιμηχανικό και σχεδιαστή της Mercedes, Rudolf Uhlenhaut, και κατασκευάστηκαν μόνο δύο.

Για να καταλάβετε πόσο σπάνιο είναι αυτό το αγωνιστικό της Mercedes, η δημοπρασία του ήταν μυστική με συγκεκριμένους 10 καλεσμένους και πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Mercedes-Benz στη Γερμανία. Η τακτική σαφώς λειτούργησε, καθώς το αυτοκίνητο πουλήθηκε για το εκπληκτικό ποσό των 135 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το σύνολο ανήκε στη Mercedes από την αρχή, καλύπτοντας μόνο 9.000χλμ. σε επτά δεκαετίες και η πώληση έγινε με όρους. Η Mercedes επέμεινε ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα το φρόντιζε με τον ίδιο τρόπο που το έκανε η ίδια όλα αυτά τα χρόνια, και ότι θα εξακολουθούσε να το μοιράζεται σε εκδηλώσεις.

Ενώ καμία από τις δύο 300 SLR Uhlenhaut Coupé δεν συμμετείχε σε αγώνες, και οι δύο διέθεταν έναν αναβαθμισμένο οκτακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 3,0 λίτρων, ο οποίος προερχόταν από την εμβληματική W196 R, η οποία κέρδισε δύο φορές το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Grand Prix, και οδηγούσε ο Juan Manuel Fangio.