Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί να μην υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ηλεκτρικά supercars, αλλά η Ferrari εξακολουθεί να προχωρά μπροστά, και θα παρουσιάσει το πρώτο EV μοντέλο στην ιστορία της, στα μέσα του 2026. Το αυτοκίνητο, το οποίο προς το παρόν ονομάζεται απλώς Electtrica, έχει φωτογραφηθεί μόνο βαριά καμουφλαρισμένο, όμως η Εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Το Electtrica θα τροφοδοτείται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες. Ο μπροστινός ηλεκτρικός άξονας, που προέρχεται από το hypercar F80, θα φιλοξενεί δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 286 ίππων, ενώ οι πίσω κινητήρες προσθέτουν άλλους 843 ίππους. Έτσι, στη λειτουργία Boost, το Electrica θα παράγει πάνω από 1000 ίππους, ενώ η μπαταρία του των 122 κιλοβατώρων θα προσφέρει 530χλμ. αυτονομίας. Ο δηλωμένος χρόνος επιτάχυνσης 0-100χλμ./ώρα είναι στα 2,5 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα στα 310χλμ./ώρα.

Η Ferrari χρησιμοποιεί ένα επιταχυνσιόμετρο στον πίσω άξονα για να καταγράφει τους ήχους του συστήματος μετάδοσης κίνησης, τους οποίους στη συνέχεια ενισχύει στην καμπίνα μέσω ηχείων. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα «ψεύτικο», απλώς μια πιο δυνατή εκδοχή των ήχων που ήδη κάνει το αυτοκίνητο.

Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο, μειώνοντας το κέντρο βάρους κατά 80χλστ. σε σύγκριση με ένα ισοδύναμο μοντέλο εσωτερικής καύσης, ενώ το σύστημα διαθέτει επίσης προηγμένο σύστημα ψύξης και υποστηρίζει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση DC έως και 350 kW.

Το αμάξωμα και το πλαίσιο είναι κατασκευασμένα από 75% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, το συνολικό βάρος είναι 2.300 κιλά, ενώ το μεταξόνιο έχει μέγεθος 2.960χλστ. με κοντούς προβόλους και θέση οδήγησης τοποθετημένη κοντά στους μπροστινούς τροχούς. Το σύνολο θα χρησιμοποιεί μάλιστα το ενεργό σύστημα ανάρτησης 48V της μάρκας, το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί στις Purosangue και F80.

Σύμφωνα με το Maranello, όλα τα κύρια εξαρτήματα του ηλεκτρικού οχήματος έχουν αναπτυχθεί και κατασκευαστεί εντός της Εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι προσφέρει «ασύγκριτα επίπεδα απόδοσης».

Οι οδηγοί θα μπορούν να επιλέξουν από τρεις λειτουργίες με την ονομασία Range, Tour και Performance, ανάλογα με τις συνθήκες. Το σύστημα αλλαγής ροπής προσφέρει πέντε επιλέξιμα επίπεδα ισχύος και ροπής, χρησιμοποιώντας ένα δεξί χειριστήριο, ενώ το αριστερό χειριστήριο, θα ρυθμίζει την ένταση του φρεναρίσματος.

Το Electrica θα χρησιμοποιεί επίσης ένα ψεύτικο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026.