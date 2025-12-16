Η Volkswagen δημοσίευσε μια σειρά από τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το ID. Polo, ενόψει της κυκλοφορίας του τον επόμενο χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο έχει μήκος 4.053 χιλιοστά, πλάτος 1.816 χιλιοστά και ύψος 1.530 χιλιοστά, με μεταξόνιο που εκτείνεται σε 2.600 χιλιοστά. Η Volkswagen σημείωσε ότι το νέο μοντέλο έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με το τωρινό θερμικό Polo που βασίζεται στην MQB, αλλά το εσωτερικό του είναι 19 χιλιοστά μακρύτερο. Υπάρχει περισσότερος χώρος για το κεφάλι και τα πόδια των πίσω επιβατών, μαζί με μεγαλύτερο πλάτος.

Η αύξηση της πρακτικότητα και της ευρυχωρίας φτάνει και στον χώρο αποσκευών, καθώς το ID.Polo θα προσφέρει 435λτ. τα οποία θα εκτινάσσονται στα 1.243λτ. με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Όταν το ID. Polo κάνει το ντεμπούτο του την επόμενη άνοιξη, θα προσφέρεται ως προσθιοκίνητο, με τρεις επιλογές ηλεκτροκινητήρων, και πιο συγκεκριμένα με ισχύ 116 ίππων, 135 ίππων και 211 ίππων. Φυσικά στο πλάνο είναι και το ID. Polo GTI που θα φτάσει ένα χρόνο αργότερα με 226 ίππους.

Οι εκδόσεις των 116 και 135 ίππων, θα είναι εξοπλισμένες με μια μικρή μπαταρία λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος 37 kWh, έχοντας όριο γρήγορης φόρτισης DC, τα 90 kW.

Οι δύο κορυφαίες εκδόσεις αναβαθμίζουν την γκάμα με μια μεγαλύτερη μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου 52 kWh, η οποία υπόσχεται να προσφέρει αυτονομία έως και 450 χλμ. και αναβαθμισμένη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης DC 130 kW.

Η Volkswagen αναφέρει ότι η μπαταρία χρησιμοποιεί τεχνολογία cell-to-pack, μειώνοντας το κόστος, τον απαιτούμενο χώρο εγκατάστασης και το βάρος, ενώ παράλληλα αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα κατά περίπου 10%.

Επίσης το μοντέλο θα εξοπλίζεται με συστήματα υποβοήθησης οδηγού επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένης μιας «σημαντικά βελτιωμένης» έκδοσης του Travel Assist. Η συγκεκριμένη θα παρέχει «υποβοηθούμενη πλευρική και διαμήκη καθοδήγηση», καθώς και αυτοματοποιημένες αλλαγές λωρίδας σε αυτοκινητόδρομους, έχοντας και αναγνώριση φαναριού – STOP.

Να θυμίσουμε πως η VW θα λανσάρει έξι νέα ηλεκτρικά οχήματα τον επόμενο χρόνο με την τιμή εκκίνησης του ID. Polo να είναι στα 25.000 ευρώ, θέλοντας να κάνει την «ηλεκτρική κινητικότητα προσβάσιμη σε περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη».