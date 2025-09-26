Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τον περασμένο μήνα πουλήθηκαν στην Ευρώπη 790.177 αυτοκίνητα, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Η Volkswagen πούλησε 14.639 μονάδες του SUV T-Roc, καθιστώντας το ως το αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη για τον μήνα και ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα της χρονιάς μέχρι στιγμής.

Αυτό το ποσοστό αντικατοπτρίζει μια αύξηση 14% για την εξερχόμενη γενιά του T-Roc, τη στιγμή που το νέο μοντέλο έκανε το ντεμπούτο του στα τέλη Αυγούστου. Οι πλησιέστεροι ανταγωνιστές του, στις θέσεις δύο και τρία, ήρθαν τα Dacia Sandero και Toyota Yaris Cross.

Πιο συγκεκριμένα, το VW T-Roc σημείωσε (πάντα μιλάμε μόνο για τον Αύγουστο), 14.693 ταξινομήσεις, το Dacia Sandero 13.834 ταξινομήσεις και το Toyota Yaris Cross 12.201. Το Volkswagen Tiguan ακολούθησε στην τέταρτη θέση με 12.094 πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Αντίθετα, το Renault Clio υποχώρησε στην πέμπτη θέση με 12.091 ταξινομήσεις. Η υπόλοιπη δεκάδα, που καταρτίστηκε από την JATO Dynamics, περιλαμβάνει το Hyundai Tucson στην έκτη θέση, ακολουθούμενο από τα Dacia Duster, Toyota Yaris, Opel Corsa και Volkswagen Golf. Ακολουθεί η πλήρης λίστα:

Ηλεκτρικά Οχήματα σε Άνοδο

Παρά την πτώση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, τα ηλεκτρικά οχήματα συνέχισαν την ανοδική τους τάση στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση με 159.756 νέες ταξινομήσεις. Το Tesla Model Y παρέμεινε το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις, παρά τη μείωση των πωλήσεων κατά 37% στις 8.330 μονάδες.

Ωστόσο, η Tesla έχει χάσει το προβάδισμά της στις συνολικές ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Τον Αύγουστο, η Tesla κατέγραψε 14.753 ταξινομήσεις, ενώ η Volkswagen κατέλαβε την πρώτη θέση με 16.523 πωλήσεις.