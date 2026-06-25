Θετικό ήταν το πρόσημο για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου τον Μάιο του 2026, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Μερίδιο καυσίμων για το πρώτο πεντάμηνο του 2026

Μεγάλος πρωταγωνιστής συνεχίζουν να είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (BEV), τα οποία κατέκτησαν μερίδιο αγοράς 20,9% τον Μάιο, έναντι 15,4% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο ταξινομήθηκαν 701.089 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 26,1%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα υβριδικά μοντέλα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή των Ευρωπαίων οδηγών, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 37,8%. Αντίθετα, τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μοντέλα συνέχισαν την καθοδική τους πορεία. Από την αρχή του έτους οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,2%, με το μερίδιο αγοράς τους να υποχωρεί στο 22,4% από 28,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα diesel μοντέλα συνέχισαν επίσης να χάνουν έδαφος, καταγράφοντας πτώση 16,6% και περιορίζοντας το μερίδιό τους στο 7,6% από 9,5% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι νέες ταξινομήσεις και το μερίδιο αγοράς για τον Μάιο του 2026

Η πορεία των εταιριών τους πέντε πρώτους μήνες του 2026

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να ηγείται από τον Όμιλο Volkswagen, ο οποίος διατηρεί την πρώτη θέση με 25,8% των ταξινομήσεων, ακολουθούμενη από τη Stellantis (15,5%) και τη Renault (9,2%). Μεταξύ των μεγάλων ομίλων, η Stellantis (+5,3%), η BMW (+3,3%) και η Mercedes-Benz (+2,8%) σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη, ενώ οι Renault, Hyundai και Toyota έμειναν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.

Ξεχωρίζουν οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι συνεχίζουν να επεκτείνονται ραγδαία. Η BYD αύξησε τις ταξινομήσεις κατά 145,2% , η Chery κατά 316% και η Leapmotor κατά 552,9%. Οι SAIC και Geely έκλεισαν επίσης την περίοδο με κέρδη. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία της Tesla, η οποία φαίνεται να ανακάμπτει στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ταξινομήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά τον Μάιο, εξέλιξη που αποδίδεται μεταξύ άλλων στην ανανεωμένη γκάμα και στην αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρικά μοντέλα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται σε φάση μετάβασης, με την ηλεκτροκίνηση να κερδίζει συνεχώς έδαφος και τις κινεζικές μάρκες να ενισχύουν την παρουσία τους, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό για τους παραδοσιακούς κατασκευαστές.

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