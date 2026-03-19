Μια σπάνια παραδοχή από τη Ferrari ρίχνει φως σε μια τάση που έχει κατακλύσει την αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια στα σύγχρονα αυτοκίνητα: την αντικατάσταση των φυσικών κουμπιών με επιφάνειες αφής.

Σύμφωνα με στελέχη της ιταλικής εταιρείας, τα touch χειριστήρια δεν επιλέγονται απαραίτητα επειδή είναι πιο λειτουργικά ή πιο ασφαλή, αλλά επειδή είναι σημαντικά πιο οικονομικά στην κατασκευή. Όπως χαρακτηριστικά εξηγείται, το κόστος τους μπορεί να είναι έως και το μισό σε σχέση με τα παραδοσιακά μηχανικά κουμπιά, κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο ίδιος ο CEO της Ferrari, μιλώντας στο Autocar είπε: “Τα κουμπιά αφής είναι μία εφεύρεση των εταιριών, που έχει σχεδιαστεί καθαρά για δικό τους όφελος”.

Η παραδοχή αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερα μοντέλα να εξαφανίζουν τα φυσικά χειριστήρια από το εσωτερικό τους, υιοθετώντας επιφάνειες αφής ακόμα και σε κρίσιμες λειτουργίες.

Ωστόσο, η ίδια η Ferrari φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω. Παρά το χαμηλότερο κόστος των touch controls, οι αντιδράσεις των οδηγών και τα προβλήματα στην καθημερινή χρήση –όπως τα λάθος πατήματα και η μειωμένη εργονομία– οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση να επιστρέψει στα φυσικά κουμπιά.

Μάλιστα, η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τα νέα μοντέλα, αλλά επεκτείνεται και σε ήδη υπάρχοντα αυτοκίνητα (όσοι έχουν νέα Ferrari με αφής κουμπιά στο τιμόνι, μπορούν να τα αντικαταστήσουν δωρεάν με κανονικά μπουτόν) επιβεβαιώνοντας ότι η εμπειρία οδήγησης παραμένει προτεραιότητα (για την Ferrari και τις τιμές της τουλάχιστον) ακόμη και όταν το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο.

Το συγκεκριμένο θέμα ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από την υπερβολική ψηφιοποίηση των σύγχρονων αυτοκινήτων, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι οι επιλογές αυτές δεν γίνονται πάντα με γνώμονα τον οδηγό, αλλά συχνά εξυπηρετούν και την εξοικονόμηση κόστους για τις εταιρείες.