Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η κατασκευή της νέας πίστας δοκιμών Ferrari e-Vorte, δίπλα στην πίστα Fiorano, ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τέσσερις μήνες και είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Η νέα υποδομή, μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων και έκτασης 37.000 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα προς τη βελτίωση των λειτουργικών δοκιμών των σπορ αυτοκινήτων αλλά και τη μείωση δημόσιων εμφανίσεων των προ-παρασκευής μοντέλων.

Σχεδιασμένη για να πληροί τις πιο προηγμένες απαιτήσεις ανάπτυξης και επικύρωσης, η πίστα επιτρέπει ακριβείς και επαναλήψιμες δοκιμές σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Χωρίζεται σε μια σειρά τομέων, ο καθένας αφιερωμένος σε μια συγκεκριμένη πτυχή των επιδόσεων και της οδηγικής απόλαυσης: δύο ευρείες καμπύλες με κλίση, μια κεντρική ευθεία και μερικές στροφές αφιερωμένες στη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς.

Η πίστα e-Vortex θα επιτρέψει τη σταδιακή μεταφορά των δραστηριοτήτων δοκιμών από τον δρόμο στην πίστα, εξασφαλίζοντας μια ακόμη πιο αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης και ταχύτερη αναγνώριση τυχόν ανωμαλιών. Επιπλέον, η συγκέντρωση των δοκιμών εντός της νέας πίστας θα βοηθήσει στη μείωση των επιπτώσεων στην κυκλοφορία στη γύρω περιοχή.

Μάλιστα υπάρχει και ένα εργαστήριο γενικής επισκευής 1.000 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει στατικούς ελέγχους και ορισμένες εργασίες στα αυτοκίνητα, βελτιστοποιώντας περαιτέρω τις εσωτερικές ροές και τη διαδικασία επισκευής των αυτοκινήτων.

Βασικά χαρακτηριστικά της πίστας