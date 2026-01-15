Η Mercedes-Benz, σε συνεργασία με τον μεγάλο κατασκευαστικό οίκο του Ντουμπάι, Binghatti, παρουσίασε ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα στον χώρο των luxury κατοικιών: το Mercedes-Benz Places – Binghatti City. Πρόκειται ουσιαστικά για μία πόλη, μέσα στην πόλη που φέρει το τριάκτινο αστέρι και ξεχωρίζει με τους συνολικά 12 ουρανοξύστες του.

Το project αναπτύσσεται στην περιοχή Meydan του Ντουμπάι και εκτείνεται σε περίπου 929.030τμ. με την επένδυση να αγγίζει περίπου τα 7 δις. ευρώ. Περιλαμβάνει πάνω από 13.000 μονάδες κατοικιών σε ουρανοξύστες-πύργους, που περιλαμβάνουν από studios και διαμερίσματα ενός έως τριών υπνοδωματίων έως μεγαλύτερα διαμερίσματα και penthouses.

Η ιδέα πίσω από το Mercedes-Benz Places – Binghatti City δεν είναι απλώς να προσφέρει υψηλής ποιότητας κατοικίες, αλλά να ενσωματώσει έναν ολιστικό τρόπο ζωής που συνδυάζει κατοικία, εργασία, ψυχαγωγία και ευεξία στο ίδιο περιβάλλον. Σύμφωνα με τον developer και τους σχεδιαστές, το όραμα είναι μια «πόλη μέσα στην πόλη» με χώρους πρασίνου, λεωφόρους λιανικού εμπορίου, πολιτιστικές ζώνες, wellness χώρους και hubs για κινητικότητα και μετακινήσεις.

Την αρχιτεκτονική και αισθητική του project, καθοδηγεί η φιλοσοφία “Sensual Purity” της Mercedes-Benz: μινιμαλισμός με premium υλικά, καθαρές γραμμές και λειτουργική κομψότητα, που μεταφέρεται από τα αυτοκίνητα στην κλίμακα του αστικού τοπίου.

Οι τιμές για την αγορά κατοικίας ξεκινούν από περίπου 400.000 ευρώ για studios και ανεβαίνουν σε υψηλότερα επίπεδα ανάλογα με το μέγεθος και την θέση του διαμερίσματος, με μεγαλύτερες κατοικίες και penthouses να φτάνουν σε πολλαπλάσια νούμερα.

Η παράδοση των πρώτων κατοικιών, αναμένεται στα τέλη 2028, ενώ η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια στρατηγική επέκταση της Mercedes-Benz πέρα από τον αυτοκινητικό χώρο, με στόχο να συνδέσει το brand όχι μόνο με το τι οδηγείς, αλλά και με το πού και πώς ζεις.

Με το Mercedes-Benz Places – Binghatti City, η συνεργασία αυτοκινήτου και real estate μπαίνει σε μια νέα, διάσταση και το Ντουμπάι γίνεται το πεδίο όπου η «πολυτέλεια σε όλο της το εύρος» αποκτά κυριολεκτική μορφή.