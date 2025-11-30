Παρά το γεγονός ότι είναι λιγότερο δημοφιλή από τα crossover και τα SUV, τα minivan εξακολουθούν να υπάρχουν στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, σταθερά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια με τα πανάκριβα νοίκια και τη στεγαστική κρίση, πολλά έχουν μετατραπεί σε μόνιμα σπίτια με ρόδες. Ωστόσο το σημερινό μοντέλο του άρθρου, έχει τροποποιηθεί για να προσφέρει όχι μία προσωρινή στέγη, αλλά ένα VIP κινούμενο πάρτι, συναγωνιζόμενο μερικά από τα πιο Luxury μοντέλα του πλανήτη.

Δια χειρός… Franken

Τις περισσότερες φορές, παρόμοια μοντέλα διαθέτουν ένα συγκρατημένο εξωτερικό που δεν δίνει πραγματικά μια υπόδειξη για το τι βρίσκεται στο εσωτερικό. Ωστόσο, αυτή η συγκεκριμένη Mercedes-Benz V-Class αποτελεί εξαίρεση, καθώς διαθέτει ένα ιδιαίτερο δίχρωμο φινίρισμα το οποίο μεταβαίνει από ένα κόκκινο σαν καραμέλα στα πάνω μέρη του αμαξώματος σε μαύρο στα κάτω τμήματα. Φέρει επίσης μια τροποποιημένη μπροστινή μάσκα που είναι επιβλητική, ειδικά για ένα minivan, το οποίο φιλοξενεί ένα νέο λογότυπο. Τα εμβλήματα Franken που είναι ορατά σε πολλά εξαρτήματα μέσα και έξω αποκαλύπτουν τον υπεύθυνο της βελτίωσης.

Αυτή η Mercedes-Benz V-Class διαθέτει επίσης μια αεροτομή τοποθετημένη στην οροφή για μια πιο σπορ εμφάνιση, και μας αρέσει το γεγονός ότι ο δημιουργός της αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει έναν σπορ διαχύτη, κάτι που θα το έκανε να φαίνεται πιο κιτς κατά τη γνώμη μας.

Πιο VIP δεν γίνεται….

Μόλις μπουν μέσα, οι επιβάτες θα δουν ένα εντελώς customized εσωτερικό με υπερυψωμένη οροφή που φιλοξενεί περισσότερο ατμοσφαιρικό φωτισμό από ό,τι ένα κανονικό νυχτερινό club. Διαθέτει επίσης μια μεγάλη οθόνη και φιλοξενεί δύο ξεχωριστές πολυθρόνες στη δεύτερη σειρά που φαίνονται εξαιρετικά άνετες και χωρίζονται από μια μεγάλη κεντρική κονσόλα.

Και οι δύο σειρές είναι αντικριστά σε διαμόρφωση που μοιάζει με σαλόνι, και η τρίτη σειρά μπορεί να φιλοξενήσει τρία άτομα. Η κόκκινη δερμάτινη ταπετσαρία είναι το υλικό που προτιμάται όσον αφορά την καμπίνα αυτής της Mercedes-Benz V-Class, αν και το πολυτελές minivan έχει επίσης αρκετές μαύρες πινελιές. Διαθέτει επίσης κουρτίνες για επιπλέον ιδιωτικότητα, και αρκετά παραδόξως, δεν υπάρχει διαχωριστικό τοίχος που να χωρίζει την καμπίνα των επιβατών από τον οδηγό και τον συνοδηγό.

Το ίδιο ισχύει και στο μπροστινό μέρος, με κόκκινο δέρμα στα καθίσματα και τις επενδύσεις των θυρών, καθώς και σε ορισμένα τμήματα κάτω από το ταμπλό και την κεντρική κονσόλα. Οι αναδιπλούμενες θήκες στο πίσω μέρος, τα επεκτεινόμενα υποπόδια και τα δύο καθίσματα τύπου jump seat στο πίσω μέρος ολοκληρώνουν σε μεγάλο βαθμό την μετατροπή αυτής της Mercedes-Benz V-Class.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πολυτελές όχημα, διαθέτει καθίσματα για επτά άτομα. Η ισχύς για την κίνηση τους, παρέχεται από έναν κινητήρα turbodiesel Euro 6d, ο οποίος είναι μια γνώριμη μονάδα 2 λίτρων που παράγει 237 ίππους. Μάλιστα σύμφωνα με την καταχώριση, η εικονιζόμενη Mercedes-Benz V-Class έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας που χρονολογείται από τον Ιούνιο του 2024 και δεν έχει δει πολλή άσφαλτο κάτω από τα ελαστικά της, καθώς το οδόμετρο δείχνει περίπου 800 χλμ.

Εξοπλισμός luxury επιπέδου

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία όπως ανάρτηση Airmatic, ηχοσύστημα surround Burmester, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες συρόμενες πόρτες αριστερά και δεξιά, σύστημα πολυμέσων MBUX, φωτιζόμενα μαρσπιέ, ενεργή υποβοήθηση τιμονιού, ασύρματη φόρτιση για συμβατά smartphone, θερμαινόμενοι καθρέφτες, θερμαινόμενα καθίσματα, σύστημα κάμερας 360 μοιρών, προβολείς LED, σύστημα ατμοσφαιρικού φωτισμού 64 χρωμάτων, σπορ πεντάλ, αεριζόμενα καθίσματα και πολλά άλλα.

Αυτή η Mercedes-Benz V-Class κοστίζει όσο ένα σπίτι ή όσο η νέα πανίσχυρη και υπερπολυτελής Maybach S 680, δηλαδή 230.741 ευρώ.

Πηγή: Autoevolution.com