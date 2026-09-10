Η Toyota έχει δηλώσει πως θέλει να φέρει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται στις πίστες και το κάνει πράξη με το νέο της δημιούργημα. Το αγωνιστικό τμήμα της Toyota, η GazooRacing, δημιούργησε ένα kart, ώστε να κάνει τα πρώτα βήματα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό πιο εύκολα και οικονομικά για παιδιά, οικογένειες και νέους οδηγούς.

Το GR Kart έκανε πρεμιέρα στην Ιαπωνία και διατίθεται από τις 10 Σεπτεμβρίου στην τιμή των 385.000 γεν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 2.150 ευρώ και περιλαμβάνει φόρους. Κάτω από το μικρό του αμάξωμα κρύβεται ένας βενζινοκινητήρας 215 κ.εκ., ενώ το συνολικό βάρος του kart φτάνει τα περίπου 83 κιλά. Η Toyota το τοποθετεί ουσιαστικά στη βάση της γκάμας GR, ως το πιο οικονομικό σημείο εισόδου στον κόσμο των επιδόσεων και των αγώνων.

Μπαίνει ολόκληρο μέσα σε ένα minivan

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του GR Kart δεν αφορά τον κινητήρα του, αλλά τις διαστάσεις του. Η Toyota σχεδίασε το kart έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί ολόκληρο, χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση ή τρέιλερ, μέσα σε ένα οικογενειακό minivan. Έχει μήκος 1,82 μέτρα, πλάτος 1,16 μέτρα και ύψος μόλις 67 εκατοστά, με μεταξόνιο 1,04 μέτρα.

Από το παιδί στον γονέα

Το κάθισμα μπορεί να προσαρμοστεί σε οδηγούς ύψους από περίπου 1,34 έως 1,86 μέτρα. Έτσι, το ίδιο kart μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από ένα παιδί που κάνει τα πρώτα του βήματα όσο και από έναν ενήλικα. Για τους αρχάριους υπάρχει μάλιστα και συνοδευτική εφαρμογή, η οποία παρέχει βασικές οδηγίες για τη ρύθμιση του kart και απλές συμβουλές οδήγησης.

Φυσικά, το GR Kart δεν είναι αυτοκίνητο δρόμου. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε κλειστές πίστες και δεν υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησής του για κυκλοφορία στον δημόσιο δρόμο. Η λογική πίσω από την κατασκευή του είναι όμως πολύ μεγαλύτερη από την πώληση ενός ακόμη kart. Η Toyota θέλει να κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό περισσότερο προσβάσιμο και να δημιουργήσει μια νέα γενιά ανθρώπων που θα έρθουν πιο κοντά στους αγώνες.

Ο πρόεδρος της Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, έχει εκφράσει την επιθυμία ο μηχανοκίνητος αθλητισμός να γίνει κάτι που μπορούν να ασχοληθούν περισσότεροι άνθρωποι, όπως συμβαίνει με αθλήματα. Το GR Kart αποτελεί ουσιαστικά την πιο απτή προσπάθεια της εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση.

Για την ώρα διατίθεται στην αγορά της Ιαπωνίας, όμως η εταιρία εξετάζει και την εξαγωγή του σε άλλες χώρες.