Έχουμε δει hypercars με περισσότερους από 2.000 ίππους, ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, ενεργή αεροδυναμική και τεχνολογίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο στη Formula 1. Αυτό που δεν έχουμε συνηθίσει, όμως, είναι να μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και να πρέπει να ξαπλώσουμε μπρούμυτα για να το οδηγήσουμε.

Κι όμως, αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από το νέο Sanrivatti One. Ένα εξωπραγματικό, αποκλειστικά για χρήση σε πίστα hypercar, στο οποίο ο οδηγός δεν κάθεται στην παραδοσιακή θέση, αλλά τοποθετείται με το κεφάλι προς τα εμπρός, τα χέρια τεντωμένα προς το τιμόνι και τα πόδια πίσω, σε μια στάση που θυμίζει έντονα αναβάτη αγωνιστικής μοτοσικλέτας. Η ολλανδική εταιρεία Sanrivatti, με ιδρυτή τον Santiago Sánchez Rivero, παρουσίασε το One προκαλώντας ήδη συζητήσεις στον κόσμο των supercars. Και αν η εξωτερική του εμφάνιση είναι αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα, αυτό που πραγματικά το κάνει να ξεχωρίζει βρίσκεται μέσα στο cockpit.

Οδηγός μπρούμυτα, σαν αναβάτης MotoGP

Η Sanrivatti ονομάζει τη συγκεκριμένη διάταξη «Apex Position» και υποστηρίζει ότι μπορεί να αλλάξει ριζικά τη σχέση ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο. Αντί ο οδηγός να βρίσκεται χαμηλά και σχετικά πίσω από τον εμπρός άξονα, όπως συμβαίνει στα περισσότερα hypercars, τοποθετείται πιο μπροστά και σε διαφορετική στάση, με το σώμα να γέρνει προς την κατεύθυνση της κίνησης.

Σε σύγκριση, με δέκα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, η εταιρεία αναφέρει ότι η συγκεκριμένη θέση επέτρεψε στον οδηγό να βλέπει κατά μέσο όρο 3,2 φορές μεγαλύτερη επιφάνεια της αγωνιστικής διαδρομής.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά την ασυνήθιστη στάση του σώματος, το One διατηρεί συμβατικό τιμόνι και πεντάλ, αντί για joystick ή χειριστήρια τύπου μοτοσικλέτας. Ο οδηγός, δηλαδή, θα ελέγχει το αυτοκίνητο με γνώριμα μέσα, απλώς θα βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική θέση. Η εταιρεία εξελίσσει παράλληλα ένα σύστημα που ονομάζει GNS (G-force Neutralising System), με σκοπό να περιορίζει τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα στις έντονες επιταχύνσεις και στις στροφές. Η λειτουργία του βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν αποκαλυφθεί.

Ατμοσφαιρικός V10 της Judd με 9.000 στροφές

Στο πίσω μέρος βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V10 κινητήρας 5,5 λίτρων 800 ίππων, στις 9.000 σ.α.λ. Η μέγιστη ροπή υπολογίζεται στα 700 Nm, ενώ η μετάδοση της κίνησης στους πίσω τροχούς γίνεται μέσω ενός σειριακού κιβωτίου έξι σχέσεων της Hewland. Η τελική ταχύτητα-στόχος φτάνει τα 330χλμ./ώρα, ενώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από μαχητικά αεροσκάφη και γεράκια

Η Sanrivatti αναφέρει ότι εμπνεύστηκε από τη σχεδίαση σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο ένα γεράκι πετρίτης βουτά με μεγάλη ταχύτητα για να κυνηγήσει τη λεία του. Το αμάξωμα διαθέτει έντονες αεροδυναμικές επιφάνειες, μεγάλες εισαγωγές αέρα, ιδιαίτερα χαμηλό εμπρός μέρος και μια εντυπωσιακή πίσω αεροτομή. Ξεχωρίζει επίσης η ενιαία καλύπτρα του cockpit, η οποία παραπέμπει περισσότερο σε πιλοτήριο αεροσκάφους παρά σε συμβατικό αυτοκίνητο.

Κάτω από το αμάξωμα υπάρχει ανθρακονημάτινο monocoque πλαίσιο, ενώ η ανάρτηση χρησιμοποιεί διάταξη pushrod. Το σύστημα πέδησης προέρχεται από την AP Racing και συνδυάζεται με ελαστικά Michelin slick, καθώς το One δεν προορίζεται για δημόσιους δρόμους.

Θα χρειαστείς και μαθήματα για να το οδηγήσεις

Ο ιδρυτής της Sanrivatti έχει αναφέρει ότι η εταιρεία σχεδιάζει ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγών, μέσα από το οποίο οι πελάτες θα εξοικειώνονται σταδιακά με τη συγκεκριμένη θέση οδήγησης και τον τρόπο ελέγχου του αυτοκινήτου. Και αυτό είναι λογικό, καθώς δεν υπάρχει καθιερωμένη εμπειρία οδήγησης για μια τέτοια διάταξη. Η Sanrivatti καλείται να αποδείξει ότι η συγκεκριμένη στάση δεν είναι απλώς εντυπωσιακή στα σχέδια και στις προσομοιώσεις, αλλά μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε πραγματικές συνθήκες πίστας.

Προς το παρόν, το Sanrivatti One βρίσκεται ακόμη σε φάση εξέλιξης. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει το σχεδιαστικό και τεχνικό της όραμα, ενώ έχει κατασκευάσει πρωτότυπο για την αξιολόγηση της θέσης οδήγησης και της αρχιτεκτονικής του αυτοκινήτου.

Η πρώτη παράδοση σε πελάτη τοποθετείται χρονικά στο 2030, εφόσον φυσικά το πρόγραμμα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό.