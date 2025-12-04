Στα τέλη του Σεπτεμβρίου, η Toyota ανακοίνωσε πως το μοντέλο Century, μετατρέπεται σε αυτόνομη, άκρως luxury μάρκα με στόχο να τα “βάλει” με μεγαθήρια της κατηγορίας όπως η RR και η Bentley (μπορείτε να δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Από το 1967 όμως όταν και πρωτοπαρουσιάστηκε το πολυτελές sedan Century (μέχρι και τον φετινό Σεπτέμβριο που “αποσχίστηκε” ως ξεχωριστή μάρκα), έμεινε στην παραγωγή για πάνω από μισό αιώνα, μέσα από 3 γενιές και πολλές ανανεώσεις.

Το Century πρώτης γενιάς βασίστηκε σε ένα άλλο μοντέλο της Toyota με μακρά ιστορία: το Crown. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο Century βασιζόταν στο Crown Eight, μια πολυτελή έκδοση του Crown δεύτερης γενιάς που είχε παρουσιαστεί το 1962. Το Century απέκτησε μια τροποποιημένη και ελαφρώς μεγαλύτερη έκδοση του κινητήρα του Crown Eight: έναν V8 3,0 λίτρων ενώ σταδιακά δέχθηκε δύο αναβαθμίσεις κινητήρα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Πιο συγκεκριμένα το 1973 εξοπλίστηκε με έναν V8 3,4 λίτρων και το 1982 με έναν V8 4,0 λίτρων.

Η δεύτερη γενιά του Toyota Century κυκλοφόρησε το 1997, όταν και το μοντέλο έλαβε τον πρώτο ριζικό επανασχεδιασμό του μετά από τρεις δεκαετίες. Παρόλο που είχε μια νέα εμφάνιση σε σύγκριση με το Century που παραγόταν από το 1967, η δεύτερη γενιά του μοντέλου εξακολουθούσε να διαθέτει ένα ρετρό σχεδιασμό, αρκετά διαφορετικό από τα περισσότερα άλλα αυτοκίνητα στην αγορά της εποχής. Η εμφάνισή του ήταν εμπνευσμένη από την υποκείμενη σχεδιαστική αρχή του Century, η οποία είναι η δημιουργία ενός αυτοκινήτου που αποπνέει μια διαχρονική, κλασική αίσθηση.

Στην καρδιά αυτού του μοντέλου βρισκόταν ένας κινητήρας V12 5,0 λίτρων, τοποθετημένος στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου αλλά κινούσε τους πίσω τροχούς: αυτή η συγκεκριμένη διάταξη δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ σε ιαπωνικό αυτοκίνητο και δεν έχει ξαναεμφανιστεί έκτοτε. Σηματοδότησε επίσης ένα άλλο σημαντικό ορόσημο: όχι μόνο ήταν ο πρώτος και μοναδικός κινητήρας V12 της Toyota, αλλά είναι και ο μόνος 12κύλινδρος κινητήρας παραγωγής που κατασκευάστηκε από ιαπωνική μάρκα μέχρι σήμερα. Ο κινητήρας απέδιδε 276 ίππους, οι οποίοι ανέβηκαν στους 295 αργότερα με 480 Nm ροπής. Αρχικά συνδυαζόταν με αυτόματο κιβώτιο τεσσάρων ταχυτήτων, το οποίο αργότερα άλλαξε σε εξατάχυτο το 2005.

Ένα συγκεκριμένο Century αυτής της γενιάς ήταν το Century Royal, το οποίο χρησίμευσε ως το επίσημο κρατικό αυτοκίνητο του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας μεταξύ 2006 και 2008. Συνολικά τέσσερα αντίτυπα κατασκευάστηκαν, με αρκετές τροποποιήσεις. Αυτές περιλάμβαναν σκαλοπάτια εισόδου από γρανίτη, επένδυση οροφής από χαρτί washi και πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ο πίσω χώρος επιβατών ήταν επενδυμένος με μάλλινο ύφασμα, ενώ τα μπροστινά καθίσματα ήταν επενδυμένα με δέρμα.

Το μοντέλο δεύτερης γενιάς αντικαταστάθηκε από ένα νέο Century στις αρχές του 2018, όταν παρουσιάστηκε στον κόσμο η τρίτη και τρέχουσα γενιά. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, αφορούσε αποκλειστικά την ιαπωνική αγορά έχοντας V8 κινητήρα και με την παραγωγή να περιορίζεται σε μέγιστο αριθμό 50 μονάδων το μήνα.

Πηγή: ToyotaGlobal, CarBuzz – Φωτογραφίες: richmonds.com.au