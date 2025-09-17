Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Kia παρουσιάζει ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της. Ένα μικρομεσαίο hatcback που θα αντικαταστήσει το Ceed, θα κατασκευάζεται στο Μεξικό και θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες αγορές του πλανήτη.

Το εντυπωσιακό K4, με μεταξόνιο 2.720 χιλιοστών είναι 100 χιλιοστά μεγαλύτερο από αυτό του Mk8.5 VW Golf, επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Kia ισχυρίζεται ότι ο χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών είναι κορυφαίος στην κατηγορία του. Παράλληλα, στις μη υβριδικές εκδόσεις ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 438λτ. ενώ με την ύπαρξη της μπαταρίας το νούμερο πέφτει στα 328λτ.

Σχεδιαστικά, είναι ξεκάθαρο πως το μοντέλο ακολουθεί την φιλοσοφία του μεγαλύτερου EV9, με highlights να είναι οι πίσω, κρυμμένες στην κολώνα, χειρολαβές και φυσικά τα λεπτά φωτιστικά LED σώματα σε σχήμα “T” μπροστά και “Γ” πίσω.

Πίσω από το τιμόνι, οι οδηγοί μπορούν να δουν και να “παίξουν” με την πλέον γνώριμη πανοραμική οθόνη της Kia, η οποία αποτελείται από έναν πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, μια οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών και μια οθόνη αφής infotainment 12,3 ιντσών. Το ασύρματο Apple CarPlay, το Android Auto και ένας φωνητικός βοηθός AI είναι στάνταρ σε κάθε έκδοση, ενώ στις πιο πλούσιες υπάρχει μέχρι και ηχοσύστημα Harman Kardon.

Φυσικά στον τομέα της ασφάλειας η λίστα είναι υπερπλήρης, καθώς το Kia K4 μεταξύ άλλων θα έχει, Smart Cruise Control, κάμερα 360 μοιρών, Blind Spot Assist, Σύστημα αποφυγής εμπρόσθιας και οπίσθιας σύγκρουσης, Σύστημα διατήρησης λωρίδας και αναγνώρισης πινακίδων Κ.Ο.Κ. και πολλά ακόμα.

Τώρα, όσον αφορά τους κινητήρες, το K4 θα προσφέρεται με δύο θερμικές επιλογές και μία ήπια υβριδική. Στη βάση των επιλογών θα είναι ο 1.000άρης T-Gdi των 115 ίππων με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο. Ακολουθεί ο 1.600άρης T-Gdi με 150 ή 180 άλογα και 7άρι αυτόματο κιβώτιο ενώ η ήπια υβριδική έκδοση αποτελείται από τον ίδιο 1.000άρη της βασικής έκδοσης, μαζί με ένα ήπια υβριδικό σύστημα. Από το 2026 θα έρθει και μία full hybrid έκδοση.

Τα πρώτα Kia K4 αναμένονται στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.