Η Kia προχώρησε στην αποκάλυψη της δεύτερης γενιάς του Seltos. Ενός οικογενειακού SUV που τοποθετείται λίγο κάτω από το Sportage στην γκάμα της κορεάτικης φίρμας.

Το νέο Seltos είναι ένα C-SUV, έχοντας μήκος 4.430 χλστ., πλάτος 1.830 χλστ. ύψος 1.600 χλστ. με μεταξόνιο 2.690 χλστ. και πορτπαγκάζ 536λτ. Φυσικά υιοθετεί την πλέον εξελιγμένη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας η οποία πατάει στην φιλοσοφία “Opposites United”.

Χάρη σε αυτή, το Seltos αποκτά μπροστά τα φώτα ημέρας Star Map της Kia, ενώ στο πίσω μέρος η ενιαία οριζόντια LED λωρίδα, ενώνεται με δύο κάθετες στις άκρες. Παράλληλα, όπως αρμόζει η εποχή για λόγους design αλλά και αεροδυναμικής, οι λαβές των θυρών είναι χωνευτές ενώ υπάρχουν και ράγες οροφής.

Το μοντέλο θα φέρει μαζί του και τρεις νέες προσθήκες στην χρωματική παλέτα και πιο συγκεκριμένα τα: Iceberg Green – Gravity Gray – Matte Magma Red, ενώ θα διατίθεται σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις. Η πρώτη, βασική, τονίζει περισσότερο την στιβαρότητα και την κομψότητα, η δεύτερη X-Line επικεντρώνεται στο σπορτίφ στοιχείο και η τρίτη GT-Line στις επιδόσεις.

Με 3 επιλογές κινητήρων βενζίνης ενώ θα ακολουθήσει και υβριδική



Ανάλογα με την αγορά, το νέο Kia Seltos θα διατίθεται αρχικά με τρεις επιλογές βενζινοκινητήρων, ενώ μέσα στο 2026 θα ακολουθήσει και μία υβριδική. Αρχικά θα προσφέρεται με 1.600άρη T-GDI απόδοσης 180 ίππους σε συνδυασμό με 6άρι χειροκίνητο σασμάν ή 7άρι αυτόματο. Ακολουθεί η ισχυρότερη έκδοση με τον ίδιο κινητήρα και ροπή, αλλά ιπποδύναμη 193 ίππων με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο και προαιρετική τετρακίνηση . Παράλληλα θα προσφέρεται και με 2λιτρο ατμοσφαιρικό μοτέρ 149 ίππων.

Το εσωτερικό του μοντέλου τώρα, ακολουθεί τη νέα μοντέρνα τάση, αποκτώντας δύο οθόνες 12.3 ιντσών σε ενιαίο πλαίσιο. Ανάμεσα τους υπάρχει το πάνελ χειρισμού του κλιματισμού, ενώ το παρών δίνουν και παραδοσιακά μπουτόν για βασικές λειτουργίες.

Στα highlight του νέου Kia Seltos, προστίθενται το head-up display, η πανοραμική ηλιοροφή, ο ambient φωτισμός 64 χρωμάτων, το ηχοσύστημα Harman Kardon αλλά και τετραγωνισμένο τιμόνι.

Το νέο Kia Seltos θα αρχίσει να κατασκευάζεται στο τέλος του έτους και στην Ελλάδα θα έρθει την άνοιξη του 2026.