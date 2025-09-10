Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένας νέος παίκτης ετοιμάζεται να μπει στην αρένα των compact EV, αφού έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου αυτή την εβδομάδα. Η Leapmotor, με την υποστήριξη της Stellantis, αποκάλυψε το B05, ένα πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο που ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα.

Μυώδες και δυναμικό, το B05 είναι πιο το φαρδύ μοντέλο της κατηγορίας του και εκφράζει τη σχεδιαστική γλώσσα “Tech-Nature Aesthetic”. Το αποτέλεσμα αυτής, είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ταυτόχρονα κομψό σχήμα που εντυπωσιάζει, με highlight τις χωρίς πλαίσιο πόρτες που εξ ορισμού αντανακλούν σπορ διάθεση.

Με μήκος 4,43μ. πλάτος 1,88μ. ύψος 1,52μ. και μεταξόνιο 2,74μ. είναι ένα εντυπωσιακό σπορ χάτσμπακ της κατηγορίας C, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μία χαμηλωμένη εναλλακτική λύση στο crossover B10 που είναι ήδη διαθέσιμο προς παραγγελία στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Έχει σχεδιαστεί για νέους αγοραστές που ενδιαφέρονται για ένα προσιτό ηλεκτρικό όχημα με κομψό εξωτερικό και εσωτερικό υψηλής τεχνολογίας.

Ενώ η Leapmotor δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις πλήρεις προδιαγραφές, το B05 αναμένεται να μοιράζεται την αρχιτεκτονική LEAP3.5 με το B10. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα που παράγει 218 ίππους και 240 Nm ροπής, και να προσφέρει την επιλογή μεταξύ μπαταριών 56,2 kWh και 67,1 kWh. Η τελευταία παρέχει αυτονομία WLTP έως και 434 χλμ. στο crossover B10, οπότε αναμένετε ακόμα καλύτερο νούμερο για το πιο αεροδυναμικό hatchback.

Η αυτοκινητοβιομηχανία δηλώνει με υπερηφάνεια ότι η διάταξη πλαισίου του B10 αναπτύχθηκε με τη βοήθεια της ομάδας μηχανικών της Stellantis και διαθέτει κατανομή βάρους 50:50 και πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Το ίδιο πιθανότατα θα ισχύει και για το ηλεκτρικό hatchback Β05. Τα δύο ηλεκτρικά αδέλφια θα μοιράζονται επίσης μια παρόμοια εσωτερική διάταξη, με μια οθόνη infotainment 14,6 ιντσών με επεξεργαστή Snapdragon 8155 και λειτουργικό σύστημα Leap OS 4.0 Plus.