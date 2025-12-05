Τα GR GT και GR GT3 είναι οι νέες ναυαρχίδες που ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία της Toyota Gazoo Racing για την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων, σχεδιασμένων για μεγάλα πράγματα αλλά και νίκες. Η ανάπτυξή τους προχώρησε στο πλαίσιο μιας ομαδικής προσέγγισης με επίκεντρο τον Πρόεδρο της TMC, Akio Toyoda, γνωστό και ως Master Driver Morizo, στην οποία οι επαγγελματίες οδηγοί της μάρκας συνεργάστηκαν με τους μηχανικούς και το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Το GR GT ορίζεται από μια οδηγοκεντρική προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει την ηχητική ικανοποίηση και την κατανόηση των αναγκών του ατόμου πίσω από το τιμόνι. Το GR GT3 από την άλλη, είναι ένα πιο ωμό, αγωνιστικό αυτοκίνητο βασισμένο στο GR GT, που κοιτά αποκλειστικά τις καρό σημαίες στις πίστες.

Το GR GT σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ως ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, φτιαγμένο για τον δρόμο. Ως ένδειξη της επιμονής στην οδηγοκεντρική προσέγγιση, η ανάπτυξη προσπάθησε όχι μόνο να προσδώσει στο GR GT υψηλό επίπεδο δυναμικής απόδοσης, αλλά και να επιτύχει μια αίσθηση ενότητας αυτοκινήτου-οδηγού, επιτρέποντας στον οδηγό να αλληλεπιδρά με το όχημα ανά πάσα στιγμή.

Το GR GT είναι εξοπλισμένο με ένα υβριδικό σύστημα που συνδυάζει έναν πρόσφατα ανεπτυγμένο κινητήρα 4,0 λίτρων V8 twin-turbo και έναν μόνο ηλεκτροκινητήρα. Είναι πισωκίνητο, με βάρος στα 1750 κιλά ενώ η ισχύς μεταφέρεται από ένα νέο 8άρι αυτόματο κιβώτιο. Εκτός από τη μέγιστη ισχύ του συστήματος 650 PS και τη ροπή 850 Nm για συναρπαστική απόδοση, δόθηκε αδιάκοπη έμφαση στα τρία βασικά στοιχεία: χαμηλό κέντρο βάρους, χαμηλό συνολικό βάρος με υψηλή ακαμψία και επιδίωξη αεροδυναμικής απόδοσης.

Η ανάπτυξη του GR GT, η οποία συνεχίζεται, ξεκίνησε με στόχο την επίτευξη ενός πολύ χαμηλού κέντρου βάρους, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο μείωσης τόσο του συνολικού ύψους του οχήματος όσο και της θέσης του οδηγού όσο το δυνατόν περισσότερο. Στη συνέχεια, δόθηκε προσοχή στην υιοθέτηση μιας μπροστινής διάταξης κινητήρα αλλά την κίνηση στους πίσω τροχούς για ευκολία χειρισμού κατά την οδήγηση του οχήματος στα όριά του.

Όσον αφορά το συνολικά χαμηλό βάρος με την υψηλή ακαμψία, που αποτελεί το δεύτερο βασικό στοιχείο, το GR GT διαθέτει το πρώτο πλαίσιο αμαξώματος από αλουμίνιο της Toyota. Επιπλέον, η κατάλληλη χρήση πλαστικού ενισχυμένου με ανθρακονήματα (CFRP), και άλλων υλικών στα πάνελ του αμαξώματος έχει οδηγήσει σε ένα στιβαρό αλλά ελαφρύ αμάξωμα.

Με το GR GT να διαθέτει τελική ταχύτητα άνω των 320 χιλιομέτρων την ώρα, η αεροδυναμική απόδοση ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ενώ στην ανάπτυξη συμβατικών οχημάτων παραγωγής, το εξωτερικό στυλ τίθεται πάνω από την αεροδυναμική απόδοση και την απόδοση ψύξης, ο οραματισμός του GR GT ως ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου νόμιμου για χρήση στο δρόμο απαιτούσε επανεξέταση της διαδικασίας. Οι μηχανικοί αεροδυναμικής με εμπειρία στην ανάπτυξη αγωνιστικών οχημάτων FIA WEC εντάχθηκαν στην ομάδα ανάπτυξης του GR GT και συμμετείχαν σε διεξοδικές συζητήσεις με τους σχεδιαστές οχημάτων, οδηγώντας στη δημιουργία μιας συνολικής διάταξης του οχήματος βασισμένης σε ένα «αεροδυναμικό μοντέλο», το οποίο αντιπροσώπευε την πρόταση της ομάδας αεροδυναμικού σχεδιασμού για την ιδανική μορφή. Μόνο μετά από αυτό, οι σχεδιαστές εξωτερικού χώρου προετοίμασαν σκίτσα σχεδίασης με γνώμονα τη μαζική παραγωγή, οδηγώντας τελικά στην οριστικοποίηση του στυλ του οχήματος σε μια διαδικασία που ήταν το αντίθετο από την κανονική προσέγγιση.

Η εσωτερική σχεδίαση του GR GT επικεντρώθηκε στην θέση οδήγησης και την ορατότητα πάνω απ’ όλα, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ένας βέλτιστος σχεδιασμός που θα ήταν κατάλληλος τόσο για χρήση σε πίστα όσο και καθημερινή.

Όπως και άλλα μοντέλα GR, τα GR GT και GR GT3 έχουν υποστεί επανειλημμένες βελτιώσεις, έχουν οδηγηθεί και έχουν επισκευαστεί επανειλημμένα, ώστε να μετατραπούν σε μοντέλα που θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες όλων των οδηγών. Καθώς επιταχύνει τις προσπάθειές της να κατασκευάζει συνεχώς καλύτερα αυτοκίνητα, η TGR συνεχίζει την ανάπτυξη των GR GT και GR GT3 με στόχο την κυκλοφορία τους γύρω στο 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμες.