Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι πωλήσεις των ηλεκτρικών της VW συνεχώς αυξάνονται και η εταιρία δεν έχει καν κυκλοφορήσει ακόμα τα πιο προσιτά, μικρά EV της. Ένα από αυτά τα μελλοντικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που θα ενισχύσουν περαιτέρω τα νούμερα της φίρμας, παρουσιάστηκε στην Έκθεση του Μονάχου, αποτελώντας ουσιαστικά την ηλεκτρική έκδοση του γνωστού T-Cross που θα έρθει του χρόνου.

Το μοντέλο έχει μήκος 4.161χλστ. πλάτος 1.839χλστ. ύψος 1.588χλστ. και μεταξόνιο που αγγίζει τα 2.601χλστ. ενώ φυσικά βασίζεται στην MEB+ πλατφόρμα του ομίλου VW. Τα νούμερα αυτά δείχνουν πως το μοντέλο έχει παρόμοιο μέγεθος με το τωρινό βενζινοκίνητο T-Cross, όμως λόγω του μεγαλύτερου μεταξονίου, θα έχει περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές (πορτπαγκάζ 450λτ. και 38λτ. frunk).

Όσον αφορά τη σχεδίαση, ξεχωρίζει η ενιαία φωτιζόμενη μπροστινή LED μπάρα που διακόπτεται από το λογότυπο της εταιρίας την ώρα που τόσο οι ράγες οροφής όσο και τα ενισχυμένα πλαστικά προστατευτικά περιμετρικά του οχήματος, του προσδίδουν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα.

Οι κανονικές λαβές στις πόρτες, η μαύρη πλαστική επένδυση και οι παραδοσιακοί καθρέφτες αντί για κάμερες υποδηλώνουν το ID. Cross δεν απέχει πολύ από την τελική του μορφή.

Στο εσωτερικό, το ID. Cross συνδυάζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 11 ιντσών με μια κεντρική οθόνη αφής 13 ιντσών. Παράλληλα όμως η VW έκανε την υπόσχεση της πραγματικότητα, επαναφέροντας φυσικά πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες (μετά την κατακραυγή για την κατάχρηση των κουμπιών αφής, κυρίως στο τιμόνι).

Μάλιστα, τα μπροστινά και πίσω καθίσματα διπλώνουν εντελώς δημιουργώντας μία επίπεδη ενιαία επιφάνεια, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να κοιμάστε στο πίσω μέρος . Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη άνεση, οι πλάτες των καθισμάτων είναι κατασκευασμένες από ένα υλικό που η Volkswagen παρομοιάζει με ένα άνετο χαλάκι γιόγκα.

Όπως και τα επερχόμενα ηλεκτρικά hatchback, το ID. Cross χρησιμοποιεί την πλατφόρμα MEB+ που έχει σχεδιαστεί για αυτοκίνητα με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Έτσι, ένας μόνο κινητήρας στέλνει 211 ίππους στον μπροστινό άξονα, επιτρέποντας μέγιστη ταχύτητα 175 χλμ./ώρα. την ώρα που μία (άγνωστης μέχρι τώρα χωρητικότητας) μπαταρία προσφέρει έως και 420 χιλιόμετρα αυτονομίας σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Το ID. Cross παραγωγής θα κάνει το ντεμπούτο του το επόμενο καλοκαίρι με νέο όνομα, πιθανώς ID. Polo Cross. Θα ενταχθεί στα ID. Polo και ID. Polo GTI hatchback, τα οποία επίσης θα κυκλοφορήσουν το 2026. Στη συνέχεια, το 2027, θα κυκλοφορήσει το ID. Every1, το οποίο θα διαθέτει επίσης ένα οικείο όνομα στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της VW για επαναχρησιμοποίηση οικείων ονομασιών για ηλεκτρικά οχήματα.