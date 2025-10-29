Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο πρόεδρος Akio Toyoda δήλωσε πως επιθυμεί μία μάρκα που να βρίσκεται ιεραρχικά «πάνω από τη Lexus» και τη βρήκε στο πρόσωπο της Century.

Από την ίδρυσή της το 1989, η Lexus αποτελεί την πολυτελή πλευρά της Toyota, ανταγωνιζόμενη εταιρείες όπως η BMW, η Mercedes και η Audi. Η στρατηγική έχει λειτουργήσει άψογα εδώ και 36 χρόνια, με τις περσινές πωλήσεις να φτάνουν τις 851.214 μονάδες παγκοσμίως. Όμως ήρθε η ώρα η Ιαπωνική φίρμα να… “χτυπήσει” και πιο ψηλά.

Το όνομα Century

Το όνομα Century πρωτοπαρουσιάστηκε το 1967 ως πολυτελές sedan και έκτοτε έχει διανύσει τρεις γενιές, με τη δεύτερη να είναι και το μόνο Toyota που τροφοδοτήθηκε ποτέ από κινητήρα V12. Με λίγες εξαιρέσεις, το sedan παρέμεινε αποκλειστικά στην Ιαπωνία, ενώ το 2023, η γκάμα απέκτησε, εκτός από το σεντάν, και ένα SUV που σηματοδότησε την έναρξη των παγκόσμιων φιλοδοξιών της Century, ξεκινώντας με την είσοδο στην κινεζική αγορά.

Ωστόσο, η Toyota αναδιαμορφώνει τώρα την ιεραρχία της μάρκας της, αποσχίζοντας την Century. Το πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής, μόλις αποκαλύφθηκε στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας σήμερα.

Το μοντέλο δεν έχει ακόμα βαπτιστεί και δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για concept ή για μοντέλο παραγωγής. Το πολυτελές κουπέ είναι ένα επιβλητικά μεγάλο σύνολο που μοιάζει με την απάντηση της Ιαπωνίας στην ηλεκτρική Rolls-Royce Spectre. Πάντως το μεγάλο καπό του Century πιθανότατα κρύβει έναν θερμικό κινητήρα, με τις φήμες να κάνουν λόγο για κάποιον Plug-in υβριδικό V6.

Το κουπέ Century διαθέτει τετραθέσια διάταξη με τιμόνι yoke και μια μεγάλη οθόνη ψυχαγωγίας που θυμίζει smartphone. Μια κεντρική κορυφογραμμή διχοτομεί τόσο τα εμπρός όσο και τα πίσω καθίσματα, ενώ η έλλειψη κολόνων Β διευκολύνει την πρόσβαση. Μάλιστα υπάρχουν δύο συρόμενες πόρτες στην πλευρά του συνοδηγού και μόνο μία στην πλευρά του οδηγού.

Η απουσία πίσω παρμπρίζ πιθανότητα δείχνει πως πρόκειται για ένα σύνολο που δεν θα μπει στην παραγωγή σε αυτήν ακριβώς τη μορφή.