Η Nissan γιόρτασε την Διεθνή Ημέρα Καθαρής Ενέργειας (Clean Energy Day) παρουσιάζοντας ένα πρωτότυπο του ηλεκτρικού Ariya, εξοπλισμένο με ενσωματωμένο ηλιακό σύστημα φόρτισης, μια γεύση για το πώς τα μελλοντικά EV θα αξιοποιούν απευθείας την ηλιακή ενέργεια.

Το πρωτότυπο «solar-powered» Ariya διαθέτει φωτοβολταϊκά πάνελ υψηλής απόδοσης συνολικής επιφάνειας 3,8 τετραγωνικών μέτρων, τοποθετημένα στο καπό, την οροφή και την πίσω πόρτα. Τα πάνελ αυτά μετατρέπουν το ηλιακό φως σε συνεχές ρεύμα, το οποίο τροφοδοτεί απευθείας την μπαταρία του οχήματος.

Σε πραγματικές δοκιμές, το σύστημα μπορεί να προσφέρει επιπλέον έως και περίπου 23χλμ. αυτονομίας ημερησίως υπό ιδανικές συνθήκες ηλιοφάνειας. Φυσικά οι επιδόσεις εξαρτώνται σημαντικά από τη γεωγραφική τοποθεσία και την ηλιοφάνεια: για παράδειγμα σε πόλεις με ισχυρή ηλιοφάνεια όπως η Βαρκελώνη η μέση ημερήσια αυτονομία από τον ήλιο μπορεί να φτάσει περίπου 17,6χλμ. ενώ σε περιοχές με λιγότερο ήλιο όπως το Λονδίνο γύρω στα 10,2χλμ. ημερησίως.

Η Nissan αναφέρει επίσης ότι η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα εξωτερικής φόρτισης, από 35% έως 65%, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το περιβάλλον, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς ανάγκη από σταθμό φόρτισης.

Η εξέλιξη αυτή αναπτύχθηκε από τις ομάδες μηχανικών της Nissan στα κέντρα της στο Ντουμπάι και την Βαρκελώνη και περιλαμβάνει πάνελ από προηγμένα υλικά πολυμερούς και γυαλιού, με ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου που διαχειρίζεται την παροχή και χρήση της ενέργειας προς το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Η ιδέα αυτή, αν και προς το παρόν πρωτότυπη, δείχνει μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης όπου τα EV μπορεί να επωφελούνται από την πιο άφθονη πηγή ενέργειας στον πλανήτη, τον ήλιο, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από υποδομές φόρτισης και προωθώντας τη βιωσιμότητα.