Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το πρώτο αυτοκίνητο στην ιστορία που εξοπλίστηκε με ταχύμετρο, προήλθε από την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Oldsmobile. Ήταν ένας από τους πρώτους κατασκευαστές αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει σταματήσει να παράγει εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Το μοντέλο Curved Dash κυκλοφόρησε στην αγορά στις αρχές του 20ού αιώνα και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καινοτομία του κλάδου.

Το Oldsmobile Curved Dash παρουσιάστηκε το 1901 ως το πρώτο μοντέλο παραγωγής από την συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Ransom E. Olds ίδρυσε την εταιρεία τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 1897. Το Curved Dash ήταν αξιοσημείωτο για την εισαγωγή μιας πολύ σημαντικής τεχνολογικής εξέλιξης στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, επειδή ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που ήταν εξοπλισμένο με ταχύμετρο.

Η έναρξη της παραγωγής του Curved Dash και η επακόλουθη εμπορική επιτυχία προήλθαν εν μέρει τυχαία, λόγω πυρκαγιάς που κατέκαψε τις εγκαταστάσεις παραγωγής της Oldsmobile. Αρκετά άλλα πρωτότυπα που ανέπτυσσε η εταιρεία εκείνη την εποχή καταστράφηκαν στην πυρκαγιά. Οι εργαζόμενοι κατάφεραν να σώσουν μόνο ένα αυτοκίνητο, ένα πρωτότυπο του Curved Dash, το οποίο μπόρεσε να μπει στην παραγωγή λίγο αργότερα.

Το μοντέλο προσέφερε χώρο για τον οδηγό και έναν επιβάτη, σε ένα επενδεδυμένο κάθισμα που έμοιαζε με καναπέ. Ήταν εντελώς ανοιχτό, ενώ το όνομα προήλθε από τον μοναδικό σχεδιασμό του αμαξώματος και ένα καμπυλωτό ταμπλό παρόμοιο με αυτό ενός έλκηθρου.

Κατά τη διάρκεια ζωής του Curved Dash, παρουσιάστηκαν αρκετές παραλλαγές. Η πρώτη ήταν το Model R, ακολουθούμενη από το Model 6C, το Model B και το Model F. Κάθε μοντέλο διέθετε μηχανικές αναβαθμίσεις, όπως βελτιωμένη ψύξη κινητήρα και αναβαθμισμένη ανάρτηση. Η ισχύς προερχόταν από έναν μονοκύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρων, ο οποίος απέδιδε 5 ίππους και συνδυαζόταν με ένα κιβώτιο ταχυτήτων δύο ταχυτήτων.

Κατά το πρώτο έτος παραγωγής του Curved Dash, κατασκευάστηκαν 425 μονάδες. Τον επόμενο χρόνο, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 2.500. Η παραγωγή του αυτοκινήτου διήρκεσε μέχρι το 1907, με συνολικά πάνω από 19.000 αυτοκίνητα να συναρμολογούνται.