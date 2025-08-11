Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων της Audi με τα σήματα S και RS έχουν τη φήμη για την ταχύτητά τους, αλλά ούτε καν ένα R8 ή RS6 τελευταίας γενιάς, δεν θα μπορούσε να προσπεράσει αυτό το 32χρονο sedan. Το τροποποιημένο S4 είναι τόσο γρήγορο που κάποτε κατείχε το παγκόσμιο ρεκόρ για το ταχύτερο sedan στον κόσμο και τώρα θα μπορούσε να γίνει δικό σας.

Αν και φέρει το σήμα S4, αυτό το Audi πιθανότατα δεν είναι το S4 που σκέφτεστε. Όταν η Audi χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το όνομα, το εφάρμοσε σε μια πιο γρήγορη έκδοση του τότε μοντέλου της 100, του προδρόμου του σημερινού A6/S6. Ένας υπερτροφοδοτούμενος, πεντακύλινδρος κινητήρας 2,2 λίτρων απέδιδε 230 ίππους και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων και, σύμφωνα με την Audi, ήταν αρκετά ισχυρός για τελική ταχύτητα 240χλμ./ώρα.

Ο ιδιοκτήτης όμως της Four Ring Performance, Jeff Gerner, (εταιρίας που ειδικεύεται στο tuning των Audi μοντέλων), έβαλε το χεράκι του κα το σύνολο αποδίδει 1.171 άλογα και 957 Nm ροπής. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της Εβδομάδας Ταχύτητας Bonneville το 2012 με τον Jeff πίσω από το τιμόνι, το όχημα έπιασε τελική ταχύτητα 420χλμ./ώρα.

Φυσικά τέτοιες ταχύτητες, πέρα από tuning σε κινητήρα, turbo κτλ., φέρνουν μαζί και roll cage, σύστημα πυρόσβεσης, μέχρι και αλεξίπτωτο φρεναρίσματος. Το ακόμα πιο περίεργο, είναι πως ο πωλητής, υποστηρίζει ότι αυτό το S4, με λίγες μετατροπές, μπορεί να ξαναγίνει νόμιμο για κυκλοφορία στο δημόσιο δρόμο.

Η δημοπρασία του οχήματος είναι ανοικτή και φυσικά κερδίζει όποιος προσφέρει τα περισσότερα.

Εσείς μέχρι πόσα θα δίνατε;