Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τον περασμένο μήνα, το Lucid Air Grand Touring έσπασε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Το πολυτελές ηλεκτρικό όχημα κατάφερε να διανύσει 1.205χλμ. μεταξύ Ελβετίας και Γερμανίας, συνδυάζοντας χαμηλές, σταθερές ταχύτητες με ταξίδια κυρίως σε κατηφόρες.

Η Chevrolet ανέβασε τον πήχη ακόμη περισσότερο, θέτοντας το Silverado EV σε δοκιμαστική πίστα της General Motors στο Μίλφορντ του Μίσιγκαν. Ο στόχος; Τα περισσότερα χλμ. με μία φόρτισης της μπαταρίας των 205 kWh. Χρειάστηκαν επτά ημέρες οδήγησης στη ζέστη του Αυγούστου, αλλά η ομάδα μηχανικών και δοκιμών τα κατάφερε. Μέχρι τη στιγμή που το Chevrolet Silverado EV έμεινε από μπαταρία, είχε καλύψει 1.704χλμ.

Πώς, λοιπόν, κατάφερε η Chevrolet να οδηγήσει το ηλεκτρικό Pick-up των 4 τόνων, για τόσο μεγάλη διαδρομή;

Στην περίπτωση του ρεκόρ αυτονομίας της Chevrolet, η ομάδα έχασε βάρος εγκαταλείποντας τη ρεζέρβα, φούσκωσε υπερβολικά τα ελαστικά και απενεργοποίησε το κλιματιστικό για ολόκληρη την επταήμερη δοκιμή. Ωστόσο, η ομάδα μηχανικών εργάστηκε επίσης στο αεροδυναμικό προφίλ του ηλεκτρικού οχήματος, προσθέτοντας ένα κάλυμμα για το παρμπρίζ και μειώνοντας ακόμη και την αντίσταση των υαλοκαθαριστήρων.

Παράλληλα η μέση ταχύτητα ήταν στα 40χλμ./ώρα ή χαμηλότερα, με λίγες εξαιρέσεις.