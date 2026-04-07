Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο της αυτοκίνησης απέσπασε το νέο Mazda6e, το οποίο αναδείχθηκε “World Car Design of the Year 2026” στο πλαίσιο των World Car Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης.

Η συγκεκριμένη βράβευση αφορά τον σχεδιασμό και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς αναγνωρίσεις, καθώς προκύπτει από ψηφοφορία ειδικών του κλάδου από όλο τον κόσμο. Στην περίπτωση του Mazda6e, το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η προσπάθεια της ιαπωνικής εταιρείας να μεταφέρει τη σχεδιαστική της φιλοσοφία στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το μοντέλο αποτελεί την πιο σύγχρονη εκδοχή της γνωστής σχεδιαστικής γλώσσας Kodo, με πιο καθαρές γραμμές και έντονη έμφαση στις αναλογίες. Η σιλουέτα του κινείται σε coupé λογική, με χαμηλό προφίλ και δυναμική παρουσία, ενώ το αμάξωμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δημιουργεί αίσθηση κίνησης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αεροδυναμική προσέγγιση, με το λεγόμενο “Aero-Fusiform” σχήμα να δίνει έμφαση στη ροή του αέρα και τη συνολική αποδοτικότητα. Παράλληλα, λεπτομέρειες όπως τα λεπτά φωτιστικά σώματα, η φωτιζόμενη εμπρός μάσκα και τα ιδιαίτερα στοιχεία στο πίσω μέρος συνθέτουν μια σχεδιαστική ταυτότητα που ξεχωρίζει.

Η εικόνα ολοκληρώνεται με σύγχρονες λύσεις, όπως οι ενσωματωμένες χειρολαβές, frameless πόρτες και ενεργή αεροτομή, στοιχεία που συνδυάζουν αισθητική και λειτουργικότητα, δείχνοντας ξεκάθαρα τον προσανατολισμό του μοντέλου στη νέα εποχή.

Το Mazda6e τοποθετείται στην κατηγορία των ηλεκτρικών sedan, με την τιμή εκκίνησης να ανακοινώνεται από 37.490 ευρώ (με επιδοτήσεις), ενώ ΕΔΩ, μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες από την πρώτη επαφή μας με το μοντέλο, κατά την πανελλαδική παρουσίαση του.