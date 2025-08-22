Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Με τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που κινούνται σε όλο τον κόσμο να ξεπερνά τα 58 εκατομμύρια, κατασκευάζονται συνεχώς σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μεγαλύτερης κλίμακας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ένας σταθμός στη Σενζέν της Κίνας που κατέχει το ρεκόρ ως ο μεγαλύτερος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο με 637 θέσεις φόρτισης, ένας σταθμός φόρτισης στο Μέρκλινγκεν της Γερμανίας με 259 θέσεις φόρτισης, ένας σταθμός φόρτισης με 98 θέσεις στην Κοαλίνγκα της Καλιφόρνια που είναι ο μεγαλύτερος στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ένας σταθμός φόρτισης στο Γκουρούγκραμ της Ινδίας με 96 θέσεις.

Σενζέν, Κίνα



Αυτός ο σταθμός με 637 θέσεις, που βρίσκεται στην τεχνολογικά προηγμένη πόλη Σενζέν, αποτελεί τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης παγκοσμίως. Εξοπλισμένος με ταχυφορτιστές για την υποστήριξη του πλήρως ηλεκτρικού στόλου ταξί της πόλης, ο σταθμός αυτός παρέχει περίπου 160 μεγαβατώρες (MWh) ενέργειας ημερησίως, επαρκής ισχύς για περισσότερα από 4.000 ταξί την ημέρα.

Μέρκλινγκεν, Γερμανία

Ο μεγαλύτερος δημόσιος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι ένας σταθμός 259 θέσεων στο Μέρκλινγκεν της Γερμανίας. Βρίσκεται δίπλα σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, εξοπλισμένος για να παρέχει φόρτιση σε ταχύτητες έως και 11 kWh. Εάν όλοι οι φορτιστές λειτουργούν ταυτόχρονα στη μέγιστη ισχύ τους, ο σταθμός θα απαιτούσε 2,85 μεγαβάτ ισχύος. Ο σταθμός καλύπτεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στέγης με μέγιστη παραγωγή 875 κιλοβάτ, το οποίο μπορεί να αντισταθμίσει ένα μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Coalinga, Καλιφόρνια



Ο σταθμός φόρτισης Coalinga της Καλιφόρνια κατέχει τον τίτλο του μεγαλύτερου σταθμού ταχυφορτιστών Tesla στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαθέτει 98 σταθμούς, ο καθένας από τους οποίους μπορεί να παρέχει μέγιστη ισχύ 150 κιλοβάτ. Εάν όλοι οι σταθμοί είναι κατειλημμένοι και λειτουργούν ταυτόχρονα με τη μέγιστη χωρητικότητα, η συνολική ισχύς του σταθμού θα φτάσει τα 15 μεγαβάτ.

Γκουρούγκραμ, Ινδία



Η πόλη Γκουρούγκραμ στην Ινδία διαθέτει επίσης έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Περιλαμβάνει συνολικά 96 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με ένα μείγμα ταχυφορτιστών (24) και φορτιστών AC 5 κιλοβάτ (72). Αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινητοδρόμων, τμημάτων αυτοκινητοδρόμων με ευρεία πρόσβαση σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ο σταθμός είναι σε θέση να παρέχει ενέργεια για περίπου 576 οχήματα την ημέρα, συνολικά περίπου 28 μεγαβατώρες την ημέρα.