Του Περικλή Χαλάτση

Στις 16 Δεκεμβρίου έγινε με ανοικτή ψηφοφορία η εκδήλωση των δημοσιογράφων του ειδικού τύπου, μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα». Τον τίτλο κατέκτησε το Fiat Grande Panda. To compact SUV με το οποίο η ιταλική εταιρία επανήλθε στη χώρα μας στην δημοφιλή κατηγορία “B”, είναι διαθέσιμο και σε βενζινοκίνητη, και σε υβριδική, και σε πλήρως ηλεκτρική έκδοση.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου που ο καθένας είχε να μοιράσει 100 ψήφους δίνοντας όμως ως μέγιστη βαθμολογία το 20 και ως ελάχιστη το 5.

Το 2025 εισήχθησαν και λανσαρίστηκαν στην ελληνική αγορά 50 εντελώς νέα μοντέλα. Όλα τα αυτοκίνητα δοκιμάστηκαν από όλους τους δημοσιογράφους. Όσα αυτοκίνητα δεν δοκιμάστηκαν αποκλείστηκαν. Από τα 50 αυτοκίνητα έπρεπε να επιλεγούν 10 για την τελική ψηφοφορία. Δύο όμως ισοβάθμησαν και έτσι αντί για 10 αυτοκίνητα βρέθηκαν στην τελική αναμέτρηση 11 αυτοκίνητα. Φυσικά και τα 11 αυτοκίνητα ήταν υψηλού επιπέδου. Οι διαφορές κρίνονται πάντα στις λεπτομέρειες.

Ας δούμε τώρα τη συγκεντρωτική βαθμολογία μετά το πέρας της ψηφοφορίας

Fiat Grande Panda 378 Renault 5 E-Tech Electric 338 Citroёn C3 253 Dacia Bigster 232 Hyundai Inster 228 MG ZS Max 227 Chery Tiggo 4 220 KIA EV3 219 Skoda Elroq 208 Geely EX5 199 BYD Atto 2 198

Αν παρατηρήσουμε τη διαφορά των δύο πρώτων αυτοκινήτων, του Fiat Grande Panda (378) και του Renault 5 E-Tech Electric (338) θα δούμε ότι είναι 40 βαθμοί. Σε σχετικά μικρή απόσταση ακολούθησε το Citroen C3, ένα μοντέλο με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το Grande Panda. Ένα αυτοκίνητο που στην Ευρώπη, στο θεσμό του Auto Best πήρε υψηλή βαθμολογία αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν τα τελικά αποτελέσματα.

Η επιλογή του Fiat Grande Panda Panda είναι απόλυτα δικαιολογημένη για τα δικά μας δεδομένα.

Πρώτον γιατί διαθέτει κινητήρες σε βενζινοκίνητη, σε υβριδική και σε πλήρως ηλεκτρική έκδοση όποτε δίνει την ευχέρεια στον υποψήφιο αγοραστή να κάνει αυτός την επιλογή του.

Δεύτερον η τιμή του είναι προσιτή.

Ας δούμε τώρα το δεύτερο αυτοκίνητο που είναι το Renault 5 E-Tech Electric. ‘Ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο με μοντέρνο design, υψηλή τεχνολογία και εντυπωσιακά δυναμικά χαρακτηριστικά. ‘Όμως δεν θα μπορούσε ποτέ στην ελληνική αγορά αυτό το διάστημα που το ποσοστό των 100% ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν φτάνει στις ταξινομήσεις το 5% να ήταν ο νικητής. Η Ελλάδα όπως και να το κάνουμε δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ούτε στις εθνικές οδούς αλλά ούτε και στις πόλεις. Υπάρχουν περιοχές της Αττικής που στις πολυκατοικίες δεν υπάρχουν πάρκινγκ αλλά και δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι ώστε να κατασκευαστούν χώροι αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Στο εξωτερικό στα «παρκινγκ-πολυκατοικίες» υπάρχουν όροφοι που φιλοξενούν το μίνιμουμ 200 αυτοκίνητα και είναι όλες οι θέσεις με φορτιστές. Δεν επιτρέπεται εκεί η στάθμευση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Και ας μη κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Είναι ντροπή να διατυμπανίζουν κάποιοι ότι στους δήμους τους έχουν σταθμούς φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όταν σε ένα δήμο υπάρχουν πέντε σταθμοί φόρτισης είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου.

Αυτοκίνητα ηλεκτρικά μπορούν να αποκτήσουν μόνο αυτοί που έχουν δικά τους πάρκινγκ και μπορούν να εγκαταστήσουν φορτιστή. Όλοι οι άλλοι αποκλείονται.

Δεν βάζουμε ότι οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ακριβότερα από τα άλλα και ούτε το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» μπορούμε να πούμε ότι είναι στα καλύτερά του.

Σωστά λοιπόν επιλέχθηκε ένα αυτοκίνητο που σου δίνει τη δυνατότητα επιλογής κινητήρα και όχι ένα άλλο που είναι 100 % ηλεκτρικό.

Για να κλείσουμε λοιπόν αυτή την ενότητα να αναφέρουμε ότι φέτος η εκδήλωση της ανάδειξης του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα 2026» έγινε στο φιλόξενο χώρο του Eleon Loft στον Βοτανικό.

Τιμητική πλακέτα έλαβε και το τακτικό μέλος του θεσμού, ο δημοσιογράφος Γιώργος Τριανταφύλλης, που συμπληρώνοντας το 67ο έτος της ηλικίας του γίνεται πλέον ομότιμο μέλος του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα και σταματά να συμμετέχει στις ψηφοφορίες.

Βασικοί υποστηρικτές του θεσμού για το «ΑτΧ» ήταν η εταιρία εμπορίας ανταλλακτικών και εξοπλισμών συνεργείων Ιαπωνική με το δίκτυο συνεργείων Autofit, η εξειδικευμένη στα logistics αυτοκινήτων εταιρία Ferst, η ΕΜΑ Α.Ε., η οποία εισάγει και διανέμει τα ελαστικά Continental στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η πίστα καρτ SFi Karting Circuit.

Στην εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Πανελλήνιου Συλλόγου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (ΠΑΣΥΔΑΜ) ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστος Δήμας δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση. Έστειλε βέβαια ένα μήνυμα το οποίο διαβάστηκε. Κρίμα που δεν ήρθε. Και είχαμε τόσες πολλές ερωτήσεις να του κάναμε σχετικά με την ασφάλεια στους δρόμους αλλά και την εκπαίδευση των μαθητών που έχουν αναλάβει ιδιωτικοί φορείς και όχι το κράτος.

Στη βασική φωτογραφία διακρίνονται ο Γιώργος Μπακόπουλος Γιώργος, Γενικός Διευθυντής Italian Motion, ο Αργύρης Τούντας , PR Manager Italian Motion, ο Κωνσταντίνος Καραθανάσης Διευθυντής Marketing Italian Motion και ο Ανδρέας Βουρνάς, Brand Manager της FIAT