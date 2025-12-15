Του Περικλή Χαλάτση (*)

Ο θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» ξεκίνησε τη δράση του το 2006. Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου για πρώτη φορά ανέδειξαν τότε το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2007». Από τότε ο θεσμός έχει αδιάκοπη παρουσία στην ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα. Στόχος του θεσμού είναι η προαγωγή της αυτοκίνησης συνολικά, μέσα από την ανάδειξη των οχημάτων αυτών που συνδυάζουν ιδανικά την κατασκευαστική αρτιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πλέον κατάλληλα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες οδηγούς.

Σήμερα το βράδυ, 15 Δεκεμβρίου 2025, οι δημοσιογράφοι, μέλη του θεσμού θα βαθμολογήσουν παρουσία των εκπροσώπων των εισαγωγικών εταιριών τα 11 αυτοκίνητα που επιλέχθηκαν για την τελική αναμέτρηση.

Οι δημοσιογράφοι οδήγησαν μέσα στη χρονιά, δεκάδες αυτοκίνητα που εισήχθησαν το 2025 στην ελληνική αγορά. Από αυτά επέλεξαν 11. Δέκα έπρεπε να επιλέξουν. Όμως δυο ισοβάθμησαν και έτσι στην τελική αναμέτρηση είναι 11.

Έξι από τα μοντέλα που προκρίθηκαν είναι διαθέσιμα μόνο ως πλήρως ηλεκτρικά οχήματα (BYD Atto 2, Geely EX5, Hyundai Inster, KIA EV3, Renault 5 E-Tech Electric και Skoda Elroq), δύο είναι πλήρως υβριδικά (Chery Tiggo 4, MG ZS Max Hybrid+), δύο προσφέρονται και σε απλές βενζινοκίνητες και σε υβριδικές και σε ηλεκτρικές εκδόσεις (Citroen C3 και Fiat Grande Panda) και ένα είναι διαθέσιμο όχι μόνο ως mild hybrid και full hybrid, αλλά και σε εκδόσεις διπλού καυσίμου, βενζίνης/LPG (Dacia Bigster).

Τα 11 μοντέλα που σήμερα θα βαθμολογηθούν είναι ( κατά αλβαβητική σειρά):

Fiat Grande Panda (& EV)

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου που έχουν στη διάθεσή τους 100 βαθμούς ο καθένας, για να τους απονείμουν στα 11 υποψήφια μοντέλα.

Μπορούν να δώσουν για παράδειγμα σε αυτό το μοντέλο που θεωρούν καλύτερο 20 βαθμούς. Η μικρότερη βαθμολογία είναι πέντε βαθμοί. Άρα θα πρέπει να απονείμουν στα 11 αυτοκίνητα τους 100 βαθμούς που έχει ο καθένας και στη συνέχεια ο κάθε δημοσιογράφος θα πρέπει να δημοσιοποιήσει το σκεπτικό της απόφασής του.

Το μοντέλο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία αναδεικνύεται νικητής όχι μόνο της βραδιάς αλλά ολόκληρης της χρονιάς που ακολουθεί.

Τη διαδικασία ανάδειξης του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα στηρίζουν ως υποστηρικτές η εταιρία εμπορίας ανταλλακτικών και εξοπλισμών συνεργείων Ιαπωνική με το δίκτυο συνεργείων Autofit, η εξειδικευμένη στα logistics αυτοκινήτων εταιρία Ferst, η ΕΜΑ Α.Ε., η οποία εισάγει και διανέμει τα ελαστικά Continental στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η πίστα καρτ SFi Karting Circuit.

(*) Επίτιμο μέλος του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς»