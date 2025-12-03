Ο νικητής, το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα θα αναδειχθεί, όπως κάθε χρόνο, σε ειδική εκδήλωση με τον μοναδικό δημοσιογραφικό θεσμό αυτοκινήτου στη χώρα μας να έχει υποστηρικτές τις εταιρίες Auto Fit, Continental και Ferst. Η ανάδειξη του ΑτΧ θα γίνει φέτος στις 15 Δεκεμβρίου.

Πριν την τελική ψηφοφορία σε μια διήμερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πίστα καρτ SFi Karting Circuit στα Σπάτα, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των εισαγωγικών εταιριών που τα αυτοκίνητά τους μπήκαν στην τελική δεκάδα (11 είναι φέτος λόγω ισοβαθμίας δύο μοντέλων) παραβρέθηκαν για μια τελευταία ενημέρωση.

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα γίνει η τελική ψηφοφορία. Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου που συνθέτουν την κριτική επιτροπή του θεσμού συγκέντρωσαν, για μια τελευταία αξιολόγηση, τα 11 αυτοκίνητα τα οποία επέλεξαν για την τελική φάση του θεσμού, μεταξύ των 50 εντελώς νέων μοντέλων που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει γίνει πλέον απαραίτητη για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα (ΑτΧ) – μόνο που αυτή τη φορά η συγκεκριμένη εκδήλωση πήρε άλλη διάσταση: Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του ΑτΧ, φέτος προσκλήθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταιριών που είδαν τα μοντέλα τους στο φετινό Top-11, προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των υποψηφιοτήτων τους ενώπιον όχι μόνον των δημοσιογράφων, αλλά και των συναδέλφων – αντιπάλων τους! Οι παρεμβάσεις ήταν σύντομες και περιεκτικές δίνοντας το στίγμα μιας ακόμα σκληρής αναμέτρησης – που φέτος συγκεντρώνει πολλές δυνατές υποψηφιότητες.

Θυμίζουμε ότι για ακόμα μια φορά, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα βρέθηκε να αναδεικνύει όχι ένα “Top-10”, αλλά ένα “Top-11” καθώς στη δέκατη θέση υπήρξε ισοψηφία – και βάσει του επίσημου κανονισμού όταν δύο μοντέλα ισοψηφούν στο τέλος της κατάταξης περνούν και τα δύο στον «τελικό». Τα 11 αυτά μοντέλα είναι – με αλφαβητική σειρά –τα εξής:

BYD Atto 2 Chery Tiggo 4 Citroen C3 (& ё-C3) Dacia Bigster Fiat Grande Panda (& EV) Geely EX5 Hyundai Inster KIA EV3 MG ZS Max Hybrid+ Renault 5 E-Tech Electric Skoda Elroq

Τις παραπάνω υποψηφιότητες υποστήριξαν αντίστοιχα:

To debate ολοκληρώθηκε με έναν αγώνα καρτ στον οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι τόσο των εισαγωγέων/αντιπροσώπων όσο και των υποστηρικτών του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026, που διασκέδασαν οδηγώντας με ασφάλεια σε έναν εξαιρετικά φροντισμένο χώρο, έχοντας σύμμαχό τους τον πολύ καλό καιρό.

Σημείο των καιρών αποτελεί το γεγονός ότι στην τελική ενδεκάδα, στην οποία εκπροσωπούνται όλοι οι τύποι συστημάτων κίνησης, ιδιαίτερα αυξημένη είναι παρουσία της ηλεκτροκίνησης. Έξι λοιπόν από τα μοντέλα που προκρίθηκαν είναι διαθέσιμα μόνο ως πλήρως ηλεκτρικά οχήματα (BYD Atto 2, Geely EX5, Hyundai Inster, KIA EV3, Renault 5 E-Tech Electric και Skoda Elroq), δύο είναι πλήρως υβριδικά (Chery Tiggo 4, MG ZS Max Hybrid+), δύο προσφέρονται και σε απλές βενζινοκίνητες και σε υβριδικές και σε ηλεκτρικές εκδόσεις (Citroen C3 και Fiat Grande Panda) και ένα είναι διαθέσιμο όχι μόνο ως mild hybrid και full hybrid, αλλά και σε εκδόσεις διπλού καυσίμου, βενζίνης/LPG (Dacia Bigster).

Τη διαδικασία ανάδειξης του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα στηρίζουν ως υποστηρικτές η εταιρία εμπορίας ανταλλακτικών και εξοπλισμών συνεργείων Ιαπωνική με το δίκτυο συνεργείων Autofit, η εξειδικευμένη στα logistics αυτοκινήτων εταιρία Ferst, η ΕΜΑ Α.Ε., η οποία εισάγει και διανέμει τα ελαστικά Continental στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η πίστα καρτ SFi Karting Circuit.

Η ανάδειξη του φετινού νικητή και η απονομή του μεγάλου βραβείου θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Σχετικά με το “Αυτοκίνητο της Χρονιάς” για την Ελλάδα

Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για την Ελλάδα είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός θεσμός με κατοχυρωμένη νομική μορφή (Σύλλογος Δημοσιογράφων για την Ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα), ο οποίος κάθε χρόνο βραβεύει το καλύτερο από τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ο θεσμός ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007» και έκτοτε έχει αδιάκοπη παρουσία στην ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα. Στόχος του θεσμού είναι η προαγωγή της αυτοκίνησης συνολικά, μέσα από την ανάδειξη των οχημάτων αυτών που συνδυάζουν ιδανικά την κατασκευαστική αρτιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πλέον κατάλληλα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες οδηγούς.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου που έχουν στη διάθεσή τους 100 βαθμούς ο καθένας, για να απονείμουν στα 10 υποψήφια μοντέλα (που φέτος λόγω ισοψηφίας είναι, όπως είπαμε, τελικά 11), δίνοντας ως μέγιστη βαθμολογία το 20 και ως ελάχιστη το 5. Ενώ κάθε μέλος της επιτροπής θα πρέπει στη συνέχεια να δημοσιοποιήσει το σκεπτικό της απόφασής του. Νικητής αναδεικνύεται το μοντέλο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης