Ένας μήνας απομένει για την ανάδειξη του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027” και η κριτική επιτροπή του θεσμού ανακοίνωσε τη λίστα με τα 10 μοντέλα που προκρίνονται στην τελική φάση, από τα 46 συνολικά υποψήφια μοντέλα που λανσαρίστηκαν το τελευταίο 12μηνο στη χώρα μας. Ο μεγάλος νικητής θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση στις 14 Δεκεμβρίου, με τον μοναδικό, ανεξάρτητο δημοσιογραφικό θεσμό αυτοκινήτου στην Ελλάδα να έχει φέτος Χρυσό Χορηγό την εταιρία μίσθωσης αυτοκινήτων Hertz και υποστηρικτές την εταιρεία logistics Ferst και την πίστα καρτ διεθνών προδιαγραφών SFi Karting Circuit.

Το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα βρέθηκε, για ακόμα μια φορά, να αναδεικνύει το “top-10” της τελικής φάσης του θεσμού, τα δέκα μοντέλα που με την πρόκρισή τους έχουν ήδη κερδίσει μία σημαντική διάκριση, αυτή του ΦΙΝΑΛΙΣΤ. Οι δέκα λοιπόν φετινοί φιναλίστ είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:

Aion UT Cupra Raval Geely Starray EM-i Jaecoo 5 Kia EV2 Nissan Micra Renault Clio Renault Twingo Skoda Epiq Volkswagen ID. Polo

Στα μοντέλα αυτά, που επελέγησαν εν μέσω σκληρού φέτος ανταγωνισμού μεταξύ των 46 εντελώς νέων μοντέλων τα οποία άρχισαν να διατίθενται στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο, εκπροσωπείται ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών κίνησης. Είναι όμως χαρακτηριστικό – σημείο των καιρών – πως τα επτά από αυτά είναι διαθέσιμα αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (Aion UT, Cupra Raval, Kia EV2, Nissan Micra, Renault Twingo, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo), ένα αποκλειστικά ως plug-in hybrid (Geely Starray EM-i), ένα και ως πλήρως υβριδικό, και ως αμιγώς ηλεκτρικό (Jaecoo 5), ενώ ένα διατίθεται είτε με κινητήρα βενζίνης, είτε διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG), είτε ως πλήρως υβριδικό (Renault Clio).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η παρουσία της ηλεκτροκίνησης στην τελική φάση του θεσμού είναι ακόμα πιο ισχυρή από πέρυσι – ισχυρότερη από ποτέ.

Ανεξαρτήτως αυτού, η επιλογή των 10 φιναλίστ από τους εκλέκτορες έγινε, όπως πάντα άλλωστε, με κριτήρια που αφορούν στην τεχνολογία, στην ασφάλεια, στην ποιότητα, στην πληρότητα της γκάμας, στο κόστος αγοράς και χρήσης, στον σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο συμβάλλει, ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα και στις προτιμήσεις των οδηγών.

Η πορεία προς το “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027” για την Ελλάδα συνεχίζεται με τη συγκριτική οδήγηση των 10 φιναλίστ αυτοκινήτων στα τέλη Νοεμβρίου από τα 26 μέλη της κριτικής επιτροπής και θα κορυφωθεί με τη δημόσια ψηφοφορία των εκλεκτόρων σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2026, στην Αθήνα.

Σχετικά με το “Αυτοκίνητο της Χρονιάς” για την Ελλάδα

Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός θεσμός με κατοχυρωμένη νομική μορφή, ο οποίος κάθε χρόνο βραβεύει το καλύτερο από τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 12μηνο – με την κριτική επιτροπή να αποτελείται φέτος από 26 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου. Ο θεσμός ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007” και έκτοτε έχει αδιάκοπη παρουσία στην ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα. Στόχος του θεσμού είναι η προαγωγή της αυτοκίνησης συνολικά, μέσα από την ανάδειξη των οχημάτων εκείνων που συνδυάζουν ιδανικά την κατασκευαστική αρτιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και επιπλέον διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδανικά για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες οδηγούς.

Τη διαδικασία ανάδειξης του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027” για την Ελλάδα υποστηρίζουν φέτος η εταιρεία μισθώσεων αυτοκινήτων Hertz – ως χρυσός χορηγός -, και ως υποστηρικτές η εξειδικευμένη στα logistics οχημάτων εταιρεία “Ferst”, καθώς και η διεθνών προδιαγραφών πίστα καρτ SFi Karting Circuit.