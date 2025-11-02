Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Toyota ήταν η πρωταγωνίστρια στην φετινή έκθεση Ιαπωνικής Κινητικότητας. Τόσο με τη νέα Corolla, όσο με την 6τροχη Lexus LS, αλλά και με την πρεμιέρα της ολοκαίνουργια Century. Υπήρχε όμως ένα ακόμα concept, το οποίο δεν αφορούσε τους οδηγούς, αλλά τα παιδιά τους. Ο λόγος για το Kids Mobi, ένα αυτοοδηγούμενο ηλεκτρικό όχημα σε σχήμα φούσκας, κατασκευασμένο αποκλειστικά για παιδιά.

Παρουσιάστηκε ως μια «ασφαλής και προστατευμένη προσωπική κινητικότητα με τεχνητή νοημοσύνη για παιδιά», η ιδέα θολώνει τα όρια μεταξύ παιχνιδιού και οχήματος. Έχει ένα λείο, σαν κάψουλα αμάξωμα με κλειστούς τροχούς και κινούμενα «μάτια» LED που μιμούνται εκφράσεις. Ακόμα και οι αισθητήρες στην οροφή έχουν σχήμα αυτιών, με όλο το πράγμα να θυμίζει έναν κινούμενο χαρακτήρα.

Το στέγαστρο, που ανυψώνεται κατευθείαν ενιαίο, ανεβαίνει προς τα πάνω για να αποκαλύψει ένα άνετο μονό κάθισμα κατασκευασμένο για παιδιά ύψους έως 130 εκ. Μόλις μπείτε μέσα, το στέγαστρο κλείνει και ένας βοηθός τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται «Φίλος UX» ζωντανεύει, συνομιλώντας και παίζοντας με τον νεαρό επιβάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Ενώ το Kids Mobi προφανώς βασίζεται σε αυτόνομη τεχνολογία για πλοήγηση, η Toyota λέει ότι τα παιδιά μπορούν ακόμα να συμμετέχουν στην οδήγηση, δίνοντάς τους μια αίσθηση ελέγχου. «Δεν είναι μόνο οι ενήλικες που θέλουν να οδηγούν και να απολαμβάνουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους», εξηγεί η εταιρεία. «Τα παιδιά θέλουν επίσης ελευθερία κινητικότητας. Και όπως οι ενήλικες έχουν αυτοκίνητα, έτσι και τα παιδιά αξίζουν έναν έμπιστο βοηθό».

Το να αφήσεις ένα παιδί να οδηγήσει μόνο του σε ένα αυτόνομο όχημα μπορεί να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία στην καλύτερη περίπτωση και ανησυχητικό στη χειρότερη, αλλά η Toyota υποστηρίζει ότι θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί ασφαλέστερο από ένα παραδοσιακό σχολικό λεωφορείο.

Προς το παρόν, το Kids Mobi παραμένει μια ιδέα, αν και αντικατοπτρίζει αυτό που η αυτοκινητοβιομηχανία αποκαλεί «απώτερο στόχο» του Κέντρου Δεδομένων AI x Robotics. Αυτό σημαίνει ότι η ιδέα θα συνεχίσει να εξελίσσεται.