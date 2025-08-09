Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι ενημερώσεις λογισμικού μέσω ασύρματης σύνδεσης (over-the-air) αλλάζουν τα δεδομένα. Ενώ παλαιότερα τα αυτοκίνητα έπρεπε να πηγαίνουν σε έναν αντιπρόσωπο για μια απλή ενημέρωση λογισμικού, κοστίζοντας σε όλους τους εμπλεκόμενους χρόνο και χρήμα, τώρα οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να προωθήσουν σημαντικές διορθώσεις και βελτιώσεις ενώ τα αυτοκίνητα των πελατών τους είναι παρκαρισμένα. Όμως οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ενημέρωσης των οχημάτων τους και οι συνέπειες της μη ενημέρωσης μπορεί να είναι δαπανηρές.

Η GM για παράδειγμα, το ξεκαθαρίζει στα φυλλάδια εγγύησης για τα αυτοκίνητα της. Τα φυλλάδια αναφέρουν: «Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι όλες οι ενημερώσεις λογισμικού Over-the-Air που παρέχονται από την [μάρκα] εγκαθίστανται εντός 45 ημερών από τη διαθεσιμότητα του λογισμικού στο όχημα. Οι ζημιές που προκύπτουν από τη μη εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού Over-the-Air δεν καλύπτονται».

Όλοι έχουμε αναβάλει την ενημέρωση λογισμικού στα τηλέφωνά μας, τους υπολογιστές μας κ.λπ., και τα αποτελέσματα συνήθως δεν είναι καταστροφικά. Συχνά, η μη ενημέρωση λογισμικού, ας πούμε, στο τηλέφωνό σας θα μπορούσε να σας αφήσει ευάλωτους σε κυβερνοεπιθέσεις. Ένα αυτοκίνητο, ωστόσο, είναι ένα μεγάλο, βαρύ αντικείμενο που λειτουργεί με ταχύτητα σε δημόσιους χώρους. Η αναβολή μιας ενημέρωσης λογισμικού θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.

Από την άλλη πλευρά, η GM λέει ότι «εάν μια ενημέρωση λογισμικού Over-the-Air προκαλέσει ζημιά στο όχημα, η ζημιά αυτή θα καλύπτεται για την ισχύουσα περίοδο κάλυψης εγγύησης». Επομένως, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού.

Η GM δεν είναι η μόνη. Το τρέχον φυλλάδιο εγγύησης της Tesla αναφέρει ότι «η κάλυψη μπορεί να αποκλειστεί για προβλήματα που προκύπτουν από την αδυναμία σας να ακολουθήσετε συγκεκριμένες οδηγίες και συστάσεις στην τεκμηρίωση του ιδιοκτήτη σας ή από την αδυναμία σας να [εγκαταστήσετε] τις ενημερώσεις λογισμικού του οχήματος μετά την ειδοποίηση ότι υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση».

Αν άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν τέτοιους όρους για οχήματα που λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω ασύρματης ενημέρωσης, φανταζόμαστε ότι αυτό θα μπορούσε σύντομα να αλλάξει. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θέλουν να ευθύνονται για ένα πρόβλημα που οι πελάτες τους θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει και καμία δεν θέλει να πληρώσει περισσότερα σε αξιώσεις εγγύησης από όσα είναι απολύτως απαραίτητα.

Επομένως, αν λάβετε μια ειδοποίηση για μια ενημέρωση λογισμικού στο αυτοκίνητό σας, απλώς κάντε το το συντομότερο δυνατό και γλιτώστε πολλά προβλήματα.