Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πολλές premium εταιρίες εδώ και μερικά χρόνια επενδύουν στην κατασκευή luxury σπιτιών, τα οποία φέρνουν την σχεδιαστική υπογραφή των μοντέλων τους, είναι σε κορυφαία σημεία και φυσικά, κοστίζουν αντίστοιχα.

Η τελευταία εταιρία που μπαίνει σε αυτό το “παιχνίδι” είναι η Pagani, η οποία κατασκευάζει στο Miami (ήδη έχουν χτίσει στην περιοχή, τόσο η Porsche όσο και η Aston Martin), υπερπολυτελείς κατοικίες και έχει μία ιδιαίτερη προσφορά σε όποιο αγοράσει ένα από τα δύο ρετιρέ.

Σχεδιασμένα για να προσφέρουν ένα μείγμα αρχιτεκτονικής καινοτομίας και ιταλικής τέχνης, τα ρετιρέ εκτείνονται στον 28ο και 29ο όροφο. Και τα δύο διαθέτουν οροφές ύψους 4,5 μέτρων, εσωτερικούς ανελκυστήρες, τεράστιες βεράντες για πανοραμική θέα στον κόλπο Biscayne 5 κρεβατοκάμαρες και 6 μπάνια.

Η τιμή για το μεγαλύτερο ρετιρέ του 29ου ορόφου είναι στα 30 εκατ. δολάρια, ενώ για το λίγο μικρότερο του 28ου ορόφου, στα 28.5 εκατ. δολάρια. Στην τιμή αυτή, εκτός από την πρόσβαση στην πισίνα της ταράτσας και στο γυμναστήριο, περιέχεται και ένα μεγάλο δώρο.

Μαζί με το σπίτι λοιπόν, έρχεται πακέτο και μία σπάνια Pagani Utopia Roadster “Miami Edition”, η οποία σχεδιάστηκε προσωπικά από τον ίδιο τον Horacio Pagani. Διαθέτει τον κινητήρα V12 6λίτρων με διπλό τούρμπο από τη Mercedes-AMG, και αποδίδει 852 ίππους και 1.100 Nm ροπής. Το Roadster μπορεί να φτάσει τα 350χλμ./ώρα. Διατίθεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο επτά ταχυτήτων είτε με αυτόματο χειροκίνητο κιβώτιο επτά ταχυτήτων με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων.

Μάλιστα, εκτός από το αυτοκίνητο, οι δύο αγοραστές ρετιρέ θα απολαύσουν επίσης ένα ταξίδι στη Μόντενα της Ιταλίας, όπου θα έχουν μια ιδιωτική ξενάγηση στο Μουσείο Horacio Pagani και μια ιδιωτική εμπειρία Atelier πριν έχουν μια προσωπική συνάντηση με τον Horacio και την ομάδα της Pagani Arte.