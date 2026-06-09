Πρόσφατα σε μία μεγάλη παρουσίαση που έγινε στη Μαδρίτη, η AION παρουσίασε δύο νέα μοντέλα. Το AION V και το AION UT. Η πρωτεύουσα της Ισπανίας για τους Κινέζους είναι η βάση για να επιταχύνουν την ευρωπαϊκή τους ανάπτυξη. Η AION θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ανήκει στην GAC Group (Guangzhou Automobile Group), έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Κίνας. Ιδρύθηκε το 2017, ως το τμήμα ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου, και έχει έδρα την πόλη Guangzhou στην Κίνα.

Τώρα θα αναρωτηθείτε: πώς αυτά τα κινέζικα αυτοκίνητα αρέσουν τόσο πολύ στους ευρωπαίους; Είναι απλό. Οι Κινέζοι που είναι έξυπνοι επιχειρηματίες ανέθεσαν τον σχεδιασμό των AION σε ευρωπαίους σχεδιαστές.

Τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται στο Μιλάνο, με γνώμονα τις ανάγκες και τις προσδοκίες του Ευρωπαίου οδηγού και παράγονται στην Αυστρία όλα τα αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν στην Ευρώπη.

Με σταθερές επενδύσεις, διευρυμένο δίκτυο και ολοένα ισχυρότερη παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές, η μάρκα συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά της για μια νέα εποχή βιώσιμης και τεχνολογικά προηγμένης κινητικότητας.

Η δυναμική πορεία της AION στην Ευρώπη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η μάρκα πραγματοποίησε την επίσημη είσοδό της στην ισπανική αγορά, παρουσιάζοντας στη Μαδρίτη τα νέα AION V και AION UT.

Η Ισπανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής της, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επέκταση της μάρκας σε ολόκληρη την ήπειρο.

Με τη στήριξη του ισχυρού τοπικού συνεργάτη Grupo Invicta και ένα δίκτυο που ξεκινά από 29 σημεία πώλησης, με στόχο να φτάσει τα 58 έως το 2027, η AION ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου της Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη συνολική ευρωπαϊκή ανάπτυξη της μάρκας, η οποία επενδύει συστηματικά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης παρουσίας που συνδυάζει ευρωπαϊκό σχεδιασμό, ευρωπαϊκή παραγωγή, τεχνολογία, υποστήριξη πελατών και ισχυρά τοπικά δίκτυα συνεργατών.

Η Ελλάδα αποτελεί ήδη ένα από τα πρώτα, και πλέον σημαντικά κεφάλαια αυτής της ευρωπαϊκής πορείας, ήδη από τα τέλη του 2025. Μέσα στους πρώτους μήνες παρουσίας της στη χώρα μας, η AION έχει θέσει ισχυρές βάσεις ανάπτυξης μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την Inchcape Hellas, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην ανάπτυξη κορυφαίων αυτοκινητικών brands, όπως είναι η Toyota και η Lexus και τη σταδιακή επέκταση του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών.

Η AION ποντάρει στην Ισπανία και ταυτόχρονα διευρύνει τον κύκλο της και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σήμερα, η AION διαθέτει στην ελληνική αγορά τα AION V και AION UT. Δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που εκφράζουν τη φιλοσοφία της μάρκας για έξυπνη, ασφαλή και ανθρώπινη μετακίνηση, προσφέροντας προηγμένη τεχνολογία, υψηλή αυτονομία και πραγματική αξία χρήσης για τον σύγχρονο οδηγό.