Φαίνεται τελικά ότι με την “τοποθέτηση” νέων μοντέλων αυτοκινήτων σε εμπορικά κέντρα που έχουν υψηλή επισκεψιμότητα, δουλεύει θετικά το μάρκετινγκ. Η AION έφερε στην Ελλάδα το νέο AION V και αμέσως το τοποθέτησε σε ένα ειδικό product placement, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Golden Hall στο Μαρούσι.

Το καινούργιο αυτοκίνητο θα βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο του καταστήματος Public, στην κεντρική είσοδο του εμπορικού κέντρου μέχρι τις 19 Απριλίου 2026. Οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά ένα ακόμη κινέζικο αυτοκίνητο που εισάγεται στη χώρα μας. Για να γνωρίζετε η μάρκα AION ανήκει στον όμιλο GAC Group (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) που είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο εδραιωμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα.

Η επιλογή του Golden Hall από την ΑΙΟΝ δεν είναι τυχαία. Αποτελεί σημείο συνάντησης ενός κοινού με υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, αισθητικής και τεχνολογικής εξοικείωσης, προσφέροντας στο brand ένα ιδανικό περιβάλλον για ουσιαστική επαφή με τον σύγχρονο καταναλωτή. Για την AION, η παρουσία σε έναν τέτοιο χώρο λειτουργεί ως καταλύτης αναγνωρισιμότητας, ενώ παράλληλα δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την καινοτομία της ηλεκτροκίνητης τεχνολογίας ΑΙΟΝ μέσα σε ένα οικείο, καθημερινό πλαίσιο, χωρίς την απόσταση που συχνά δημιουργεί ένα παραδοσιακό εκθεσιακό περιβάλλον.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολής, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία της μάρκας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του αυτοκινήτου στο Golden Hall, θα βρίσκονται στελέχη της AION, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες για το brand και το μοντέλο AION V, να απαντούν σε ερωτήσεις και να καθοδηγούν τους επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος το όχημα και τις δυνατότητές του. Τα στελέχη της εταιρίας θα βρίσκονται στο χώρο από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή τις ώρες 14:00 έως τις 20:00, και το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 19:00.

‘Οσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν περαιτέρω στον κόσμο της AION μπορούν να επισκεφθούν το showroom της μάρκας σε πολύ κοντινή απόσταση από το εμπορικό κέντρο στην οδό Νεαπόλεως 1 στο Μαρούσι. Εκεί, δίνεται η δυνατότητα για πιο λεπτομερή εξερεύνηση των μοντέλων της AION στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της μάρκας, αλλά και να λάβουν αναλυτική, εξατομικευμένη ενημέρωση καθώς και να φιλοξενηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα της μάρκας.