Όσο μεγαλύτερη αυτονομία έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο τόσο μειώνονται οι επισκέψεις στους σταθμούς φόρτισης.

Το AION V προσφέρει έως 510 km στον μικτό κύκλο WLTP και έως 708 km στην πόλη, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για το AION UT είναι 430 και 620 km. Οι επιδόσεις αυτές βασίζονται στη συνεργασία του ηλεκτροκινητήρα των 204 PS, των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, της Magazine Battery 2.0 και της προηγμένης θερμικής διαχείρισης.

Για τον Έλληνα οδηγό, αυτές οι τιμές σημαίνουν λιγότερο συχνή φόρτιση στην καθημερινότητα και μεγαλύτερη ευχέρεια στο ταξίδι. Στην πόλη, οι χαμηλότερες ταχύτητες και η ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση επιτρέπουν στα δύο μοντέλα να αξιοποιούν αποδοτικότερα την ενέργεια της μπαταρίας, ανεβάζοντας την αυτονομία έως τα 708 και 620 km αντίστοιχα.

Από την εξέλιξη κινητήρων στη συνολική διαχείριση της ενέργειας

Η επίσημη ενότητα Engine & Battery της GAC συγκεντρώνει διαφορετικούς κλάδους της μηχανολογικής της εξέλιξης. Στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, η εταιρεία έχει αναπτύξει τις οικογένειες G και GS με κυβισμό από 1,0 έως 2,0 λίτρα και τεχνολογίες όπως άμεσο ψεκασμό υψηλής πίεσης 350 bar, το σύστημα ελέγχου καύσης GCCS, ανακυκλοφορία καυσαερίων, υδρόψυκτο intercooler και ολοκληρωμένη θερμική διαχείριση. Σύμφωνα με τη GAC, ο τρίτης γενιάς 1.5TGDI αποδίδει 140 kW και 300 Nm, ενώ ο τέταρτης γενιάς 2.0ATK επιτυγχάνει μέγιστη θερμική απόδοση 42,10%.

Οι συγκεκριμένοι θερμικοί κινητήρες εξοπλίζουν άλλα μοντέλα του ομίλου. Η εξέλιξή τους αποτυπώνει το εύρος της μηχανολογικής τεχνογνωσίας της GAC στην παραγωγή ισχύος, στη θερμική διαχείριση και στην αποδοτικότητα. Στα ηλεκτρικά μοντέλα, η τεχνογνωσία αυτή εφαρμόζεται στον ηλεκτροκινητήρα, στον ηλεκτρονικό έλεγχο, στην ανάκτηση ενέργειας και στην μπαταρία.

Ο ηλεκτροκινητήρας ως μέρος ενός ενιαίου συστήματος

Τα AION V και AION UT που διατίθενται στην Ελλάδα αποδίδουν 204 PS, προσφέροντας την άμεση και ομαλή επιτάχυνση που χαρακτηρίζει την ηλεκτρική κίνηση. Η απόδοση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου κρίνεται από τη συνεργασία του κινητήρα με την μπαταρία και τα συστήματα ελέγχου. Στον μικτό κύκλο WLTP, το AION V καταναλώνει 16,5 kWh/100 km και το AION UT 16,4 kWh/100 km, τιμές που δείχνουν πόσο αποτελεσματικά μετατρέπεται η αποθηκευμένη ενέργεια σε κίνηση.

Το AION V βασίζεται στην AEP 3.0, την ειδικά εξελιγμένη πλατφόρμα της GAC για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Η εταιρεία περιγράφει την AEP 3.0 ως μία αρχιτεκτονική που συνδυάζει τεχνολογίες ηλεκτρικής κίνησης, ελέγχου και μπαταρίας. Για το AION UT, οι επίσημες ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναφέρουν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη ισχύος 150 kW ή 204 hp και ροπής 210 Nm.

Η ποιότητα ξεκινά από την κυψέλη

Τα AION V και AION UT χρησιμοποιούν τη Magazine Battery 2.0 με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου, γνωστή ως LFP. Η συγκεκριμένη χημεία προσφέρει υψηλή θερμική σταθερότητα και αντοχή σε μεγάλο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η GAC την πλαισιώνει με μία ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική προστασίας, στην οποία οι κυψέλες, τα μονωτικά υλικά, η ψύξη και η ηλεκτρονική παρακολούθηση λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα.

Οι κυψέλες τοποθετούνται σε διακριτά προστατευμένα διαμερίσματα, ώστε ένα πιθανό θερμικό συμβάν να παραμένει όσο γίνεται πιο τοπικό και να περιορίζεται η μετάδοσή του στο υπόλοιπο πακέτο. Στο εσωτερικό χρησιμοποιείται ειδική θερμοανθεκτική επίστρωση που μειώνει την πιθανότητα βραχυκυκλώματος. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της GAC, το υλικό εμφανίζει αντοχή σε θερμοκρασίες έως 2.000°C και μονωτική ικανότητα 13,49 kV/mm.

Η προστασία συμπληρώνεται από σύστημα αντιμετώπισης θερμικού συμβάντος σε επίπεδο κυψέλης. Ένα εξαιρετικά λεπτό στοιχείο κατάσβεσης ενεργοποιείται αυτόματα και κατευθύνει το κατασβεστικό μέσο στο σημείο όπου ανιχνεύεται ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας, δημιουργώντας αδρανές περιβάλλον που συμβάλλει στον περιορισμό της θερμικής διάχυσης.

Θερμική διαχείριση για σταθερή απόδοση

Η θερμοκρασία επηρεάζει άμεσα την απόδοση, την ταχύτητα φόρτισης και τη μακροχρόνια υγεία μιας μπαταρίας. Η Magazine Battery 2.0 διαθέτει σύστημα ψύξης που διαχειρίζεται τη θερμότητα από το επάνω και το κάτω μέρος των κυψελών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει η θερμότητα μέχρι να απομακρυνθεί και επιτυγχάνεται πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στη συστοιχία.

Στις δοκιμές της GAC, η συγκεκριμένη διάταξη αύξησε κατά 100% την επιφάνεια απαγωγής θερμότητας και κατά 80% την απόδοση της ψύξης, ενώ η θερμοκρασία του επάνω περιβλήματος μειώθηκε κατά 75%. Η αποτελεσματική θερμική διαχείριση βοηθά την μπαταρία να διατηρεί σταθερή συμπεριφορά στη φόρτιση και στην οδήγηση, μειώνοντας παράλληλα την καταπόνηση των κυψελών σε βάθος χρόνου.

Δοκιμές ακραίας καταπόνησης της Magazine Battery 2.0

Η GAC έχει υποβάλει τη Magazine Battery 2.0 σε δοκιμές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις συνθήκες της καθημερινής χρήσης. Η διάτρηση κυψέλης με μεταλλικό αντικείμενο και η βαλλιστική διάτρηση εξετάζουν την ικανότητα της συστοιχίας να απομονώνει μια σοβαρή μηχανική βλάβη και να εμποδίζει τη θερμική διάχυση προς τις γειτονικές κυψέλες. Σύμφωνα με την εταιρεία, στις συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής δεν εκδηλώθηκε ανάφλεξη ή έκρηξη του πακέτου.

Οι κυψέλες του AION UT έχουν περάσει επιτυχώς δοκιμή Nail Penetration Test 180°, χωρίς εκδήλωση φωτιάς ή καπνού στις συγκεκριμένες συνθήκες. Η δοκιμή επιτρέπει την αξιολόγηση της συμπεριφοράς της μπαταρίας έπειτα από σοβαρή μηχανική καταπόνηση.

Το AION V συνδυάζει ισχύ 204 PS με Magazine Battery 2.0 χωρητικότητας 75,26 kWh και κατανάλωση 16,5 kWh/100 km στον μικτό κύκλο WLTP. Η μικτή αυτονομία φθάνει τα 510 km και στον αστικό κύκλο ανεβαίνει στα 708 km, καθώς η χαμηλότερη ταχύτητα και η ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση επιτρέπουν στο ηλεκτρικό σύστημα να αξιοποιεί ακόμη πιο αποτελεσματικά την αποθηκευμένη ενέργεια.

Η δυνατότητα φόρτισης έως 180 kW DC επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από 30% έως 80% σε 18 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες. Η μεγάλη αυτονομία και η ταχεία φόρτιση ενισχύουν τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα του ηλεκτρικού SUV και μειώνουν ουσιαστικά τον χρόνο που απαιτείται για την επόμενη διαδρομή. Το AION V συνοδεύεται από εγγύηση μπαταρίας οκτώ ετών ή 200.000 km και έχει αποσπάσει την ανώτατη αξιολόγηση των πέντε αστέρων από τον Euro NCAP το 2025.

Το AION UT αποδίδει επίσης 204 PS και εξοπλίζεται με Magazine Battery 2.0 χωρητικότητας 60 kWh. Η κατανάλωση διαμορφώνεται στις 16,4 kWh/100 km στον μικτό κύκλο WLTP, η μικτή αυτονομία φθάνει τα 430 km και η αυτονομία πόλης τα 620 km, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο χρήσης ενός compact ηλεκτρικού μοντέλου που κινείται με άνεση στο αστικό περιβάλλον και υποστηρίζει παράλληλα αποδράσεις μεγαλύτερης απόστασης.

Με δυνατότητα φόρτισης έως 87 kW DC, το AION UT αναπληρώνει την ενέργειά του από 30% έως 80% σε 24 λεπτά. Η εγγύηση της μπαταρίας φθάνει και εδώ τα οκτώ έτη ή τα 200.000 km, προσφέροντας ένα σαφές πλαίσιο προστασίας για τη μακροχρόνια χρήση του αυτοκινήτου.