Η Luminar, εταιρεία κατασκευής αισθητήρων Lidar, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μετά από μήνες απολύσεων, αποχωρήσεων στελεχών και νομικής διαμάχης με τον μεγαλύτερο πελάτη της, τη Volvo.

Μάλιστα έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της στον τομέα των ημιαγωγών, Luminar Semiconductor, Inc. Παράλληλα, και ενώ η μαμά εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πτώχευσης για να «ελαχιστοποιήσει τις διαταραχές» για τους προμηθευτές και τους πελάτες της, τελικά θα πάψει να υφίσταται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Μετά από μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση των εναλλακτικών μας λύσεων, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι μια διαδικασία πώλησης υπό δικαστική εποπτεία είναι η καλύτερη οδός προς τα εμπρός», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Paul Ricci, Διευθύνων Σύμβουλος της Luminar. «Καθώς πλοηγούμαστε σε αυτή τη διαδικασία, η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε την ίδια ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που οι πελάτες μας έχουν συνηθίσει να περιμένουν από εμάς».

Η υπόθεση πτώχευσης, που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια του Τέξας τη Δευτέρα το πρωί, έρχεται στο τέλος μιας ταραχώδους χρονιάς για μια εταιρεία που αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια όταν εισήχθη στο χρηματιστήριο σε μια αντίστροφη συγχώνευση το 2020.

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Luminar κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 100 εκατομμυρίων και 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι υποχρεώσεις της κυμαίνονται από 500 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Τον Νοέμβριο, η Volvo σε ξαφνική ανακοίνωση της ενημέρωσε ότι τα μοντέλα ES90 και EX90 του 2026 δεν θα προσφέρονται πλέον με αισθητήρα LiDAR, αποδίδοντας την απόφαση στη ζήτηση των πελατών και «λόγω της περιορισμένης προσφοράς υλικού lidar». Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Luminar δεν είχε εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις…