Εδώ και χρόνια ο Akio Toyoda αποτελεί μία από τις ελάχιστες τόσο ισχυρές φωνές της αυτοκινητοβιομηχανίας που δεν έχουν ταχθεί υπέρ της αποκλειστικής μετάβασης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο πρόεδρος της Toyota είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι τα ηλεκτρικά δεν πρόκειται να κατακτήσουν το 100% της αγοράς, ενώ δεν είχε κρύψει ποτέ την αγάπη του για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, τον ήχο τους και την αίσθηση που προσφέρουν στον οδηγό.

Τώρα, σε νέα συνέντευξή του στο Carwow, ο Toyoda επανέρχεται ακόμη πιο δυναμικά στο θέμα, παραδεχόμενος ότι αισθάνεται ολοένα και πιο απομονωμένος καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται μαζικά προς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του για το μέλλον του αυτοκινήτου, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική:

«Όλοι στρέφονται προς τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος για μένα. Πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια ήμουν ο μόνος που έλεγε στα μέσα ενημέρωσης ότι αγαπώ τη μυρωδιά, αγαπώ τον ήχο και αγαπώ τους κινητήρες. Θέλω επίσης να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας των προμηθευτών κινητήρων.»

Η πιο χαρακτηριστική όμως φράση ήρθε αμέσως μετά:

«Μου φαίνεται ότι είμαι ο μόνος. Νιώθω πολύ μόνος. «Το αυτοκίνητο είναι το παιχνίδι μου. Θέλω να φτιάχνω αυτοκίνητα που θα ήθελα να έχω στο γκαράζ μου. Αν πρέπει να κατασκευάζω μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτό δεν είναι συναρπαστικό.»

Ο ισχυρός άνδρας της Toyota δεν έκρυψε ότι κατανοεί την ανάγκη για μείωση των εκπομπών ρύπων και για την ανάπτυξη ανθρακικά ουδέτερων τεχνολογιών. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί πως η αυτοκίνηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε μία μόνο τεχνολογική λύση.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δηλώσεων που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια ο Toyoda, υποστηρίζοντας ότι η μετάβαση στην αυτοκίνηση δεν πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά σε ένα συνδυασμό τεχνολογιών, όπως τα υβριδικά, τα plug-in hybrid, τα οχήματα υδρογόνου και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.

Η Toyota συνεχίζει να επενδύει στους κινητήρες

Παρά το γεγονός ότι η Toyota έχει επεκτείνει την ηλεκτρική της γκάμα τα τελευταία χρόνια με νέα μοντέλα, η εταιρεία εξακολουθεί να επενδύει σημαντικά σε υβριδικά συστήματα, κινητήρες εσωτερικής καύσης και τεχνολογίες υδρογόνου. Παράλληλα, συνεχίζει να εξελίσσει σπορ μοντέλα μέσω της Gazoo Racing, διατηρώντας ζωντανή τη φιλοσοφία που πρεσβεύει προσωπικά ο Toyoda.

Πάντως τα νούμερα τoν επιβεβαιώνουν, καθώς η εταιρία του, παραμένει παγκοσμίως πρώτη σε πωλήσεις, με τα υβριδικά να δείχνουν ως η κορυφαία επιλογή.