Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου όταν το Zougla.gr, σας ενημέρωνε για το τραγικό συμβάν που συνέβη στη Γερμανία, όταν οδηγός και δύο μικρά παιδιά κάηκαν ζωντανοί, αφού μετά από τροχαίο μπλόκαραν οι κρυμμένες ηλεκτρικές χειρολαβές του Tesla. Εκείνο το συμβάν ερχόταν να προστεθεί σε μία σειρά παρόμοιων περιστατικών που είχαν συμβεί νωρίτερα στις Η.Π.Α. ενώ σε αυτή τη μεγάλη λίστα περιστατικών έρχεται να προστεθεί ένα ακόμα τραγικό δυστύχημα, αλλά και μία νέα αγωγή εναντίον της Tesla.

Η συγκεκριμένη αυτή αγωγή ισχυρίζεται ότι οι ηλεκτρικές χειρολαβές των θυρών ενός Model 3 του 2018 δεν λειτούργησαν μετά από σύγκρουση και επακόλουθη πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί μέσα μία από τις επιβαίνουσες και να βρει τραγικό θάνατο.

Το περιστατικό

Στις 7 Ιανουαρίου 2023, ο Jeffrey Dennis οδηγούσε το Tesla Model 3 του με τη σύζυγό του στην Τακόμα της Ουάσινγκτον, όταν το αυτοκίνητο φέρεται να επιτάχυνε απότομα και χτύπησε σε στύλο φωτισμού στη γωνία των οδών South 56th και South Washington.

Λίγο μετά την πρόσκρουση, το ηλεκτρικό όχημα έπιασε φωτιά. Υποστηρίζεται ότι αρκετοί μάρτυρες προσπάθησαν να ανοίξουν τις πόρτες του Tesla για να σώσουν το ζευγάρι, αλλά δεν μπόρεσαν να το κάνουν επειδή είχε κοπεί η παροχή ρεύματος. Η αγωγή αναφέρει ότι ορισμένοι μάρτυρες προσπάθησαν ακόμη και να σπάσουν τα παράθυρα του Model 3 με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, αλλά επίσης απέτυχαν.

Οι πρώτοι διασώστες κατάφεραν τελικά να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι, αν και η Wendy Dennis υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου, ενώ ο Jeffrey Dennis υπέστη σοβαρά εγκαύματα στα πόδια του.

Η αγωγή αναφέρει ότι το Model 3 έχει «ελαττωματικό σχεδιασμό λαβής πόρτας» που εμπόδισε τους διασώστες να απελευθερώσουν το ζευγάρι. Υποστηρίζεται επίσης ότι η Tesla γνώριζε για το ελάττωμα με τη λαβή της πόρτας, αλλά δεν το αντιμετώπισε και συνέχισε να εμπορεύεται και να πουλάει το δημοφιλές ηλεκτρικό όχημα.

Η αγωγή δεν σταματά στις λαβές των θυρών. Υποστηρίζεται επίσης ότι το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης της Tesla δεν ενεργοποιήθηκε καθώς το όχημα έτρεχε προς τον στύλο. Επιπλέον, κατηγορεί την εταιρεία ότι χρησιμοποιεί «μια εξαιρετικά εκρηκτική χημεία μπαταρίας» παρά την ύπαρξη ασφαλέστερων, πιο πρακτικών και λιγότερο δαπανηρών εναλλακτικών λύσεων.

Ο Jeffrey Dennis ζητά δικαίωση για τον άδικο θάνατο της συζύγου του και τους μακροχρόνιους τραυματισμούς του, καθώς και τις ανάλογες αποζημιώσεις.