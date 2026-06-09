Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψή του, το νέο supercar της Audi, Nuvolari (δείτε ΕΔΩ όλα τα στοιχεία για το μοντέλο), έκανε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του στους δρόμους του Μονακό, τραβώντας τα βλέμματα. Το μοντέλο που θα περάσει τη γραμμή παραγωγής μόλις 499 φορές, καταγράφηκε σε βίντεο, προσφέροντας για πρώτη φορά την ευκαιρία να ακούσουμε τον ήχο του νέου και υβριδικού V8 turbo που θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική κορυφή της γκάμας της γερμανικής μάρκας.

Οι χαμηλές αναλογίες, οι έντονοι θόλοι των τροχών και η επιθετική σιλουέτα παραπέμπουν ξεκάθαρα σε αυθεντικό supercar, το οποίο φιλοδοξεί να επαναφέρει τη μάρκα δυναμικά στο προσκήνιο της κατηγορίας.

Το σύνολο αποδίδει συνδυαστικά 1.001 ίππους, καταφέρνει το 0-100 σε 2.6 δευτ. και το 0-200 σε 6.8 δευτ. Πιο συγκεκριμένα, το Audi Nuvolari συνδυάζει έναν V8 διπλά υπερπληρωμένο κινητήρα 4λτ., απόδοσης 800 ίππων, με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής (axial flux), καθένας από τους οποίους αποδίδει 150 άλογα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι 7,3 kWh, ενώ ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αποδίδει μέγιστη ροπή 730 Nm και φτάνει έως τις 10.000 σ.α.λ.

Πέρα όμως από τις επιδόσεις, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Αποτελεί ουσιαστικά τον πρώτο εκπρόσωπο (παραγωγής) της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Audi, η οποία φέρει την υπογραφή του Massimo Frascella. Ο Ιταλός σχεδιαστής, που ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία του design της εταιρείας, έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος του είναι η επιστροφή σε πιο καθαρές και διαχρονικές γραμμές, με λιγότερη σχεδιαστική υπερβολή και μεγαλύτερη έμφαση στην ουσία. Το έδειξε αρχικά με το Concept C και τώρα με το Nuvolari.

Σύμφωνα με τον Frascella, η Audi θέλει να δημιουργεί αυτοκίνητα που αναγνωρίζονται αμέσως χωρίς να χρειάζονται υπερβολικά στοιχεία ή πολύπλοκες λεπτομέρειες. Η νέα φιλοσοφία δίνει έμφαση στην απλότητα, στις σωστές αναλογίες και στη διαχρονικότητα, στοιχεία που στο παρελθόν χαρακτήρισαν εμβληματικά μοντέλα της εταιρείας.

Το βίντεο από το Μονακό προσφέρει μια πρώτη γεύση όχι μόνο από την εμφάνιση αλλά και από τον χαρακτήρα του νέου supercar. Το αν το νέο μοντέλο θα αποτελέσει τελικά τον πνευματικό διάδοχο του R8 μένει να επιβεβαιωθεί επίσημα από την Audi.