Σε μια εποχή όπου οι υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες και τα υβριδικά συστήματα κυριαρχούν, η Toyota εξερευνά μια διαφορετική κατεύθυνση για τα σπορ αυτοκίνητά της. Η Gazoo Racing έφερε στην πίστα ένα πειραματικό GR86 με έναν ολοκαίνουργιο, ατμοσφαιρικό κινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 220 ίππους.

Το αυτοκίνητο ονομάζεται GR86 Future FR Concept και συμμετείχε στον αγώνα αντοχής του ιαπωνικού πρωταθλήματος Super Taikyu στην πίστα της Okayama, από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026. Η παρουσία του δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή κινητήρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Δείχνει ότι η Toyota εξελίσσει μια νέα οικογένεια μηχανικών συνόλων, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε διαφορετικές εφαρμογές.

Νέος δίλιτρος κινητήρας χωρίς turbo

Το νέο μηχανικό σύνολο φέρει την κωδική ονομασία G20E και είναι τετρακύλινδρο σε σειρά, με χωρητικότητα 2,0 λίτρων και ατμοσφαιρική λειτουργία. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τον κινητήρα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο αγωνιστικό πρωτότυπο στις προηγούμενες δοκιμές του. Τότε, κάτω από το καπό βρισκόταν ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,6 λίτρων, τριών κυλίνδρων, προερχόμενος από το GR Yaris. Πλέον, η Toyota αφαίρεσε το turbo και πέρασε σε έναν νέο τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα, με διαφορετικό χαρακτήρα λειτουργίας.

Ο οδηγός της Gazoo Racing, Kazuya Oshima, φέρεται να σχολίασε ότι ο κινητήρας ανεβάζει στροφές περισσότερο από όσο περίμενε η ομάδα εξέλιξης. Αυτό υποδηλώνει ότι οι μηχανικοί επιδιώκουν έναν κινητήρα με πιο άμεση απόκριση και μεγαλύτερη διάθεση για υψηλές στροφές, αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στην παραγωγή μεγάλης ροπής μέσω turbo.

Διαφορετική ανάρτηση και έμφαση στην οδήγηση

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στον κινητήρα. Το πειραματικό GR86 διαθέτει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια τόσο εμπρός όσο και πίσω, μια διάταξη που προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στη ρύθμιση της γεωμετρίας των τροχών και μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο του αμαξώματος στις στροφές.

Οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη

Η εμφάνιση του GR86 Future FR Concept είναι ενδιαφέρουσα ακριβώς επειδή δεν ακολουθεί την προφανή διαδρομή της αύξησης της ισχύος μέσω υπερτροφοδότησης. Η Toyota εξετάζει πώς ένας μικρότερος, ατμοσφαιρικός κινητήρας μπορεί να προσφέρει άμεση απόκριση, ευστροφία και πιο προβλέψιμη συμπεριφορά στην πίστα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν αυτή η φιλοσοφία θα φτάσει στους δρόμους. Το πρωτότυπο, όμως, δείχνει ότι η Gazoo Racing συνεχίζει να εξερευνά λύσεις για τα μελλοντικά σπορ μοντέλα της, χωρίς να θεωρεί δεδομένο ότι κάθε νέο αυτοκίνητο πρέπει να έχει turbo ή ηλεκτρική υποβοήθηση.