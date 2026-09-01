Μετά τη Ferrari και τη Lamborghini, ήρθε η σειρά της Maserati να αποκτήσει τη δική της θέση στη μεγάλη οθόνη. Η ιστορία της θρυλικής ιταλικής μάρκας μεταφέρεται στον κινηματογράφο μέσα από τη νέα βιογραφική ταινία «Maserati: The Brothers», η οποία διαθέτει ένα καστ που από μόνο του είναι αρκετό για να τραβήξει τα βλέμματα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia και Jessica Alba, ενώ τους βασικούς ρόλους των μελών της οικογένειας Maserati αναλαμβάνουν οι Michele Morrone, Salvatore Esposito και Lorenzo De Moor. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Bobby Moresco.

Και αν το όνομα Maserati από μόνο του δεν είναι αρκετό για να σας πείσει, το πρώτο trailer δείχνει ότι η ταινία δεν θα περιοριστεί απλώς στην ίδρυση μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα βάλει στο επίκεντρο τις δυσκολίες, τις οικογενειακές σχέσεις, τους αγώνες και τις μεγάλες επιτυχίες που μετέτρεψαν ένα μικρό εργαστήριο στη Μπολόνια σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κατασκευαστές της Ιταλίας.

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν τα αδέλφια Maserati είχαν ήδη αναπτύξει έντονο ενδιαφέρον για τους κινητήρες και τους αγώνες

Το 1914 ο Alfieri Maserati ίδρυσε μαζί με τα αδέλφια του την εταιρεία που έμελλε να πάρει το οικογενειακό τους όνομα. Από ένα μικρό εργαστήριο στη Μπολόνια, με περιορισμένα μέσα αλλά τεράστια φιλοδοξία, ξεκίνησε μια προσπάθεια που σταδιακά θα έβαζε τη Maserati στον παγκόσμιο χάρτη του motorsport. Η ταινία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της οικογένειας και στη σχέση των αδελφών, παρουσιάζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέχρι να καταφέρουν να δημιουργήσουν τα δικά τους αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ταινίας είναι οι ιστορικές νίκες της Maserati στην Indianapolis 500

Η ιταλική εταιρεία κατάφερε να κερδίσει τον θρυλικό αγώνα δύο συνεχόμενες χρονιές, το 1939 και το 1940, με τη Maserati 8CTF και τον Αμερικανό οδηγό Wilbur Shaw. Το αυτοκίνητο ήταν γνωστό ως «Boyle Special». Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην αγωνιστική ιστορία της Maserati και ένα από τα σημεία στα οποία φαίνεται να επενδύει ιδιαίτερα το trailer.

Al Pacino και Anthony Hopkins σε ρόλους που δεν περιμένεις

Ο Michele Morrone υποδύεται τον Alfieri Maserati, ενώ ο Salvatore Esposito τον Bindo και ο Lorenzo De Moor τον Carlo. Οι Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia και Jessica Alba συμπληρώνουν το διεθνές καστ σε ρόλους που συνδέονται με την ιστορία της οικογένειας και την προσπάθειά της να δημιουργήσει την αυτοκρατορία της.

Πότε θα τη δούμε;

Η ταινία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προώθησης, με το επίσημο trailer να έχει ήδη κυκλοφορήσει. Η ιταλική εταιρεία διανομής Notorious Pictures την έχει καταχωρίσει ως ταινία που έρχεται σύντομα στους κινηματογράφους, ενώ η 15η Οκτωβρίου 2026 έχει αναφερθεί ως πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας.