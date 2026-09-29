Η «Perla Nera», που σημαίνει «Μαύρο Μαργαριτάρι», αποτελεί μία από τις μόλις 33 “33 Stradale” που θα κατασκευαστούν. Ωστόσο, είναι το μοναδικό αυτοκίνητο της περιορισμένης σειράς με πλήρως εκτεθειμένο ανθρακονημάτινο αμάξωμα σε ματ φινίρισμα.

Η ειδική διάταξη των ανθρακονημάτων έχει σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύει τις καμπύλες, τις αναλογίες και τον όγκο του αμαξώματος. Το μοτίβο σε σχήμα ψαροκόκαλου προσθέτει μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα, ενώ οι μαύρες ζάντες και η απουσία εξωτερικών σημάτων, πέρα από τα εμβλήματα της Alfa Romeo, ενισχύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μοντέλου.

Εσωτερικό στα μέτρα του ιδιοκτήτη

Η εξατομίκευση συνεχίζεται και στην καμπίνα, η οποία επενδύεται με Alcantara σε μαύρη απόχρωση και διακοσμείται με λεπτομέρειες από ανθρακόνημα. Τα καθίσματα και τα προσκέφαλα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον ιδιοκτήτη, με το κάθισμα να προσαρμόζεται στη σωματοδομή του. Ακόμη και ο επιλογέας φέρει χαραγμένα τα αρχικά του, ενώ το αυτοκίνητο συνοδεύεται από ειδικές αποσκευές από μαύρη Alcantara, με αριθμημένο σήμα. Στο εσωτερικό υπάρχουν επίσης διακριτικές αναφορές στα σύμβολα Quadrifoglio και Autodelta, δύο ονόματα με ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Alfa Romeo.

V6 με περισσότερους από 630 ίππους

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένας V6 κινητήρας 3,0 λίτρων με δύο turbo, ο οποίος αποδίδει περισσότερους από 630 ίππους. Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων.

Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες της εμφάνισης, με την Stradale «Perla Nera» να επιταχύνει από στάση στα 100χλμ./ώρα σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 333χλμ./ώρα. Η κατασκευή βασίζεται σε πλαίσιο τύπου “H” από αλουμίνιο και μονοκόκ δομή από ανθρακονήματα, συνδυάζοντας χαμηλό βάρος και υψηλή ακαμψία.

Δημιουργία της Bottega Alfa Romeo

Η «Perla Nera» αποτελεί έργο της Bottega Alfa Romeo, του τμήματος εξατομίκευσης που εντάσσεται στο BOTTEGAFUORISERIE, το κοινό εγχείρημα των Alfa Romeo και Maserati για ειδικές και ιδιαίτερα εξατομικευμένες δημιουργίες.

Το αυτοκίνητο θα παραμείνει στο Μουσείο της Alfa Romeo έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει από κοντά μια από τις πιο ιδιαίτερες εκδοχές της νέας 33 Stradale.