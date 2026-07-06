Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Σχεδιαστικά, η νέα Tonale ευθυγραμμίζεται με την ταυτότητα που εισήγαγε η Junior. Το Scudetto είναι κοίλο και το σήμα τρισδιάστατο, σε λευκό και μαύρο χρώμα. Τώρα ο προφυλακτήρας είναι πιο επιθετικός και με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, ενώ η πινακίδα είναι κεντρικά τοποθετημένη.

Αναβαθμισμένα είναι τα ποιοτικά υλικά. Προσφέρεται με νέες επενδύσεις και είναι ξεκάθαρο ότι οι κατασκευαστές έδωσαν περισσότερη προσοχή στην λεπτομέρεια προκειμένου με την πολυτελή και αθλητική ατμόσφαιρα να κάνουν πιο ευχάριστη την παραμονή στο εσωτερικό του οδηγού και των επιβατών.

Στην κεντρική κονσόλα ο περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων συνδυάζει το εργονομικό με το σύγχρονο, όπως ακριβώς και ο επιλογέας του συστήματος DNA. Το τελευταίο μέσω των επιλογών Dynamic, Natural και Advanced Efficiency ρυθμίζει πολλές από τις ηλεκτρονικές παραμέτρους της Tonale, με σκοπό την προσαρμογή της στις εκάστοτε συνθήκες αλλά και απαιτήσεις του οδηγού.

Μεταξύ άλλων υπάρχουν στάνταρ full LED φώτα, ζάντες αλουμινίου, ενεργό cruise control, εμπρός/πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί, ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3”, infotainment με οθόνη αφής 10,25” και ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto. Υπάρχουν επίσης ηλεκτροχρωματικός καθρέφτης, connected services και πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, ενώ εξωτερικά το στίγμα δίνουν οι ζάντες αλουμινίου 17” και το μαύρο ματ body kit.

Το επίπεδο εξοπλισμού Ti προσθέτει μαύρο γυαλιστερό περίγραμμα στο πλαίσιο των τζαμιών, μαύρο γυαλιστερό body kit και ζάντες 19”. Στην καμπίνα τη διαφορά κάνουν τα μαύρα δερμάτινα καθίσματα που έχουν ηλεκτρική ρύθμιση, θέρμανση και αερισμό, τα αλουμινένια paddles αλλαγής ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού, ο ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός και τα αλουμινένια ένθετα στα μαρσπιέ. Επιπλέον το τιμόνι είναι θερμαινόμενο και το infotainment διαθέτει σύστημα πλοήγησης.

Η Tonale Veloce έχει 20άρες ζάντες αλουμινίου και ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή, ενώ οι εμπρός LED προβολείς έχουν προσαρμοζόμενη λειτουργία Matrix και τα αμορτισέρ είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα σε σκληρότητα. Η Sport Speciale έχει 20άρες ζάντες διαφορετικής σχεδίασης, μαύρες δαγκάνες φρένων και νίκελ ένθετα στα μαρσπιέ, ενώ το logo Tonale στο πίσω μέρος είναι επίσης μαύρο. Στο εσωτερικό τον πρώτο λόγο έχουν οι επενδύσεις Alcantara, οι λευκές ραφές στο τιμόνι, το ταμπλό, τα πάνελ των θυρών, καθώς και τα δίχρωμα καθίσματα.

Η νέα Alfa Romeo Tonale Ibrida αποδίδει μέγιστη συνδυασμένη ισχύ 175 HP, ενώ μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου για μέγιστη οικονομία καυσίμου. Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από θερμικό κινητήρα 1,5 lt με τούρμπο VGT και ισχύ 160 HP, ο οποίος συνδυάζεται με ηλεκτρικό κινητήρα 20 HP ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων με το διπλό συμπλέκτη. Σε σχέση με το παρελθόν το σύστημα έχει αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό έλεγχο για πιο γραμμική και άμεση παροχή ισχύος όταν ο οδηγός τη ζητάει, αφήνοντας πάντα σε πρωταγωνιστικό ρόλο την οικονομία καυσίμου.

Εξελιγμένη για να μετατρέπει την υψηλή τεχνολογία σε οδηγική απόλαυση, η νέα Tonale παραμένει αυθεντική Alfa Romeo, έχοντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ ασφάλειας, σταθερότητας και σπορ χαρακτήρα. Μέσα από αυτό το χαρακτήρα συνεχίζει να αποτελεί μια μοναδική πρόταση στα premium C-SUV. Είναι φτιαγμένη για εκείνους που λατρεύουν την οδήγηση και θέλουν να την απολαμβάνουν σε μια ποιοτική καμπίνα με ανυπέρβλητη κομψότητα, περιβεβλημένη από ένα αμάξωμα που ξεχειλίζει από δυναμισμό. Η νέα Alfa Romeo Tonale μπαίνει στην Ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 36.190 ευρώ.