Σε μια εποχή όπου σχεδόν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά hatchbacks για χάρη των SUV και των crossover, η Alfa Romeo αποφάσισε να επιστρέψει στην κατηγορία που κάποτε την έκανε θρύλο. Η ιταλική φίρμα επιβεβαίωσε επίσημα πως ετοιμάζει ένα ολοκαίνουργιο μικρομεσαίο hatchback, το οποίο θα αποτελέσει ουσιαστικά τον πνευματικό διάδοχο των ιστορικών Alfa Romeo 147 και Giulietta.

Γιατί μπορεί σήμερα η αγορά να έχει γεμίσει SUV, όμως η Alfa Romeo έχτισε μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας της πάνω σε μικρομεσαία hatchbacks με χαρακτήρα, σχεδίαση και οδηγική αίσθηση που δύσκολα έβρισκες αλλού. Η 147 στις αρχές του 2000 θεωρήθηκε ένα από τα πιο όμορφα και fun-to-drive αυτοκίνητα της κατηγορίας της, ενώ η Giulietta κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπορ εικόνα της μάρκας για περισσότερο από μία δεκαετία.

Από το 2020 όμως, όταν σταμάτησε η παραγωγή της Giulietta (με πάνω από 800.000 πωλήσεις παγκοσμίως), η Alfa Romeo είχε ουσιαστικά αποχωρήσει από την κατηγορία των hatchbacks.

Δεν θα είναι μόνο ηλεκτρική

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το νέο hatchback δεν θα ακολουθήσει τη λογική “EV only” που κυριαρχούσε τα τελευταία χρόνια στα πλάνα πολλών εταιρειών. Αντίθετα, η Alfa Romeo επιβεβαίωσε πως το νέο μοντέλο θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα STLA One της Stellantis, η οποία υποστηρίζει τόσο κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δείχνει ότι ακόμα και μέσα στον όμιλο Stellantis φαίνεται να υπάρχει μια πιο “ρεαλιστική” προσέγγιση γύρω από την ηλεκτροκίνηση, ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά όπου αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να προτιμούν βενζινοκίνητα ή hybrid μοντέλα.

Η νέα Alfa Romeo θα τοποθετηθεί απέναντι σε μοντέλα όπως BMW Σειρά 1, Audi A3, Mercedes A-Class, Volkswagen Golf,

αλλά και Peugeot 308 ή Opel Astra εντός του ίδιου ομίλου. Φυσικά, η μεγάλη πρόκληση για την Alfa Romeo θα είναι να καταφέρει να διαφοροποιηθεί από τα “ξαδερφάκια” της Stellantis και να διατηρήσει τον ιταλικό χαρακτήρα που περιμένει το κοινό από μια Alfa.

Η επιστροφή της Alfa Romeo στα hatchbacks φαίνεται πως ήταν κάτι που ζητούσε έντονα το κοινό της μάρκας. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα social media και στα forums πολλοί φίλοι της εταιρείας ζητούν εδώ και χρόνια έναν πραγματικό διάδοχο της 147 ή της Giulietta και όχι ακόμη ένα SUV. Κάποιοι μάλιστα ελπίζουν ακόμα και σε μια σύγχρονη εκδοχή GTA με έντονο sport χαρακτήρα, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά για κορυφαία performance έκδοση.

Η Alfa Romeo επιστρέφει στις ρίζες της

Το νέο hatchback αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028 και να έχει βγει στις αγορές το αργότερο το 2030, στο πλαίσιο του μεγάλου πλάνου “Fastlane 2030” της Stellantis για την ανανέωση της Alfa Romeo. Τη στιγμή που η αγορά γεμίζει όλο και περισσότερο με παρόμοια SUV, η Alfa Romeo φαίνεται έτοιμη να επιστρέψει σε κάτι που κάποτε έκανε καλύτερα από πολλούς. Ένα όμορφο, σπορ και οδηγικό hatchback με ιταλικό χαρακτήρα.