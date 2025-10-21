Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Shelby Cobra έχετε ακούσει. Plymouth Barracuda σίγουρα, όπως και Dodge Viper. Έχετε ακούσει όμως για την Alfa Romeo Iguana;

Το concept Iguana της Alfa Romeo, μπορεί να μην μετατράπηκε ποτέ σε μοντέλο παραγωγής, αλλά κατάφερε να αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, χάρη στον καινοτόμο και αισθητικά ευχάριστο σχεδιασμό του. Το σύνολο έκανε το ντεμπούτο του το 1969 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Sport Car στη Μόντσα, πριν από την επίσημη παρουσίασή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο. Βασιζόταν σε μια άλλη Alfa Romeo, την 33 Stradale ενώ εμπνευστής και σχεδιαστής του ήταν ο Giorgetto Giugiaro, επικεφαλής της θρυλικής εταιρείας Italdesign.

Το Iguana τροφοδοτούνταν από έναν 2λτ. κινητήρα V8 τοποθετημένο στο κέντρο, ο οποίος απέδιδε 230 ίππους. Η πραγματική ισχύς του κινητήρα ήταν πιο κοντά στους 267 ίππους, ωστόσο, είχε ρυθμιστεί προς τα κάτω, για να βελτιωθεί η αξιοπιστία του αυτοκινήτου. Ήταν εξοπλισμένο με σύστημα ψεκασμού καυσίμου από την ιταλική εταιρεία Spica και συνδυαζόταν με χειροκίνητο κιβώτιο έξι ταχυτήτων που έστελνε την ισχύ στους πίσω τροχούς. Ο αρχικός κινητήρας, ωστόσο, αντικαταστάθηκε αργότερα με μια διαφορετική μονάδα: έναν V8 2,6 λίτρων, που κατασκευάστηκε αρχικά για την Alfa Romeo Montreal, ο οποίος απέδιδε 200 ίππους, ενώ το σύνολο ζύγιζε μόλις 700 κιλά.

Ο σχεδιασμός του Iguana χαρακτηριζόταν από κομψές, αεροδυναμικές γραμμές που του έδιναν μια φουτουριστική εμφάνιση. Το μεγαλύτερο μέρος του αμαξώματος ήταν βαμμένο σε μεταλλικό γκρι χρώμα ενώ οι κολόνες της καμπίνας και το πλαίσιο της οροφής είχαν φινίρισμα από metal flake, ένα χαρακτηριστικό χρώμα που εμφανίστηκε αργότερα σε μια άλλη διάσημη δημιουργία του Giugiaro: την DMC DeLorean. Ζάντες αλουμινίου κατασκευασμένες από τον Ιταλό κατασκευαστή Campagnolo ολοκλήρωναν την εμφάνιση.

Το εσωτερικό του Iguana συνέχιζε το μεταλλικό θέμα που παρατηρείται στον εξωτερικό σχεδιασμό έχοντας μια μινιμαλιστική διάταξη με ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα: τον επιλογέα ταχυτήτων, τον οποίο η Italdesign περιγράφει ως «shakle».

Άλλη μία απόδειξη πως οι Ιταλοί στον τομέα της σχεδίασης, δεν έχουν αντίπαλο.