Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Αλλαγή πορείας για την Alfa Romeo καθώς ενώ όλοι περιμέναμε τις επόμενες, νέες, γενιές των Giulia και Stelvio, η Stellantis αποφάσισε να παρατείνει τη ζωή της τωρινής γενιάς τους.

Η ακόμα μεγαλύτερη είδηση όμως είναι, πως παράλληλα με τις κανονικές εκδόσεις των μοντέλων, η μάρκα θα αναβιώσει τις κορυφαίες Quadrifoglio με V6 βενζινοκινητήρα, που έχουν σταματήσει να παράγονται εδώ και καιρό. Έτσι, και τα αυτοκίνητα θα παραμείνουν στην παραγωγή μέχρι το τέλος του 2027 αλλά και οι “καυτές” εκδόσεις Quadrifoglio θα επιστρέψουν του χρόνου. Και όλα αυτά χάρη στο γεγονός πως ο κόσμος, δεν αγοράζει ηλεκτρικά.

Πάντως οι διάδοχοί τους, που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, θα βασίζονται σε μια πλατφόρμα της Stellantis που θα δέχεται ηλεκτρικούς αλλά και υβριδικούς κινητήρες. Η εταιρεία δεν έχει ορίσει ημερομηνία κυκλοφορίας για τα μοντέλα δεύτερης γενιάς, αλλά γνωρίζουμε ότι τα θα συναρμολογούνται στην Ιταλία. Η Giulia υπάρχει εδώ και μια δεκαετία, όμως η εντυπωσιακή σχεδίαση της, την διατηρεί πάντα επίκαιρη με κλασική ομορφιά. Η παραγωγή της στο εργοστάσιο του Cassino έχει παραταθεί κατά δύο χρόνια πλέον και όλοι πιστεύουν πως αυτή είναι η σωστή κίνηση. Ομοίως, και το SUV Stelvio, θα παραμείνει στην παραγωγή μέχρι το 2027.

Ο λόγος που οι Giulia και Stelvio παραμένουν στην αγορά περισσότερο από το προγραμματισμένο είναι ότι οι αντικαταστάτες τους αναδιαμορφώνονται για να φιλοξενήσουν κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η Stellantis αρχικά σκόπευε τα μοντέλα δεύτερης γενιάς να πωλούνται αποκλειστικά ως ηλεκτρικά οχήματα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μάρκας να γίνει πλήρως ηλεκτρική έως το 2027. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλέον λόγω της πιο αργής από την αναμενόμενη υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων. Πού το έχουμε ξανακούσει αυτό; Παντού.

Ως αποτέλεσμα, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων και των δύο μοντέλων. Ωστόσο, η Alfa Romeo χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προσαρμόσει την πλατφόρμα STLA Large για την επόμενη γενιά Giulia και Stelvio ώστε να ταιριάζει με υβριδικού κινητήρες βενζίνης.

Αυτό σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή από τα σχέδια του προηγούμενου Διευθύνοντος Συμβούλου, Jean-Philippe Imparato, ο οποίος ήθελε ένα μεγάλο SUV με πλήρως ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.