Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η άφιξη της νέας πλήρως ηλεκτρικής Mercedes-Benz GLC σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από ένα σημαντικό λανσάρισμα μοντέλου. Σηματοδοτεί επίσης την έναρξη αυτού που η Mercedes περιγράφει ως τη μεγαλύτερη προϊοντική επίθεση στην ιστορία της.

Τα επόμενα τρία χρόνια, η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει περισσότερα από 40 νέα μοντέλα, ενώ παράλληλα εργάζεται για να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Για να προετοιμαστεί για μια πληθώρα νέων μοντέλων, η Mercedes έχει επενδύσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ στα ευρωπαϊκά εργοστάσια συναρμολόγησης. Μόλις ολοκληρωθεί η αύξηση της παραγωγής της νέας ηλεκτρικής CLA στις εγκαταστάσεις της στο Rastatt στη Γερμανία, η μάρκα θα ξεκινήσει την κατασκευή της GLC EQ στη Βρέμη, καθώς και της πλήρως ηλεκτρικής C-Class στο Kecskemét. Ταυτόχρονα, το εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Sindelfingen θα ξεκινήσει την παραγωγή νέων ηλεκτρικών μοντέλων από τη Mercedes-AMG, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης παραγωγής του πρόσφατα αποκαλυφθέντος Concept AMG GT XX.

Μιλώντας στην παρουσίαση της νέας ηλεκτρικής GLC, ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Ola Källenius, σημείωσε ότι «με τη νέα ηλεκτρική GLC, η μεγαλύτερη κυκλοφορία προϊόντων στην ιστορία της εταιρείας μας, συνεχίζει να κερδίζει δυναμική». Η γκάμα επεκτείνεται επίσης με ένα ηλεκτρικό «μικρό» SUV G-Class, μια ανανεωμένη S-Class, εκδόσεις επόμενης γενιάς των GLA και GLB και πολλά άλλα.

Η Mercedes-Benz δήλωσε επίσης ότι θα μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 10% μεταξύ 2024 και 2027. Εκτός από τη χρήση της ψηφιοποίησης για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Mercedes θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη, θα αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα προωθήσει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα.