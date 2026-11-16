Για δεκαετίες, η Ferrari αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς για τα εξωτικά supercars, με την ιταλική σχολή να συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, τεχνολογία και ξεχωριστό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Chevrolet Corvette έχει χτίσει τη δική της ιστορία, προσφέροντας τεράστια ισχύ και επιδόσεις που συχνά αμφισβητούν πολύ ακριβότερες ευρωπαϊκές κατασκευές.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν η πιο ακραία Corvette της σύγχρονης εποχής συναντά μια Ferrari με σχεδόν 1.000 ίππους; Το κανάλι του Youtube Carwow αποφάσισε να δώσει την απάντηση, βάζοντας την Corvette ZR1X απέναντι στη Ferrari SF90 Stradale σε μια σειρά από δοκιμασίες επιτάχυνσης και φρεναρίσματος. Και το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο ποια θα περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού. Βρίσκεται και στο γεγονός ότι η αμερικανική δημιουργία κοστίζει περίπου τα μισά χρήματα από την ιταλική.

1.250 ίπποι από την Αμερική απέναντι σε 1.000 από το Maranello

Η Corvette ZR1X είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Chevrolet. Στο κέντρο της βρίσκεται ένας V8 κινητήρας 5,5 λίτρων με δύο turbo, ο οποίος αποδίδει 1.064 ίππους. Σε αυτόν προστίθεται ένας ηλεκτροκινητήρας στον εμπρός άξονα, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 1.250 ίππους. Η κίνηση μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς, μέσω ενός οκτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη για τον V8, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας κινεί απευθείας τους εμπρός τροχούς. Σύμφωνα με την Chevrolet, η ZR1X μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα.

Απέναντί της βρίσκεται η Ferrari SF90 Stradale, η οποία χρησιμοποιεί έναν V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με δύο turbo και τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 1.000 ίππους και τα 800 Nm ροπής, με την ισχύ να περνά επίσης και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός οκτατάχυτου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη.

Η Ferrari είναι ελαφρύτερη, με βάρος περίπου 1.570 κιλά, έναντι περίπου 1.770 κιλών της Corvette. Ωστόσο, η αμερικανική συμμετοχή έχει το πλεονέκτημα της ισχύος, με διαφορά περίπου 250 ίππων. Τέλος, η Corvette κοστίζει λίγο πάνω από 241.000 δολάρια, ενώ η Ferrari ξεπερνά τις 500.000.

Η Ferrari κερδίζει την πρώτη μάχη, αλλά η Corvette απαντά

Στο πρώτο drag race από στάση, η Ferrari καταφέρνει να περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού, παρά το σημαντικό μειονέκτημα ισχύος. Η εκκίνηση αποδεικνύεται καθοριστική και η SF90 δείχνει ότι τα 1.000 άλογά της δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός αριθμός στα χαρτιά.

Στη συνέχεια, οι δύο οδηγοί περνούν σε αναμετρήσεις εν κινήσει. Σε μία από αυτές, με εκκίνηση στα 80 χλμ./ώρα και τα κιβώτια στην αυτόματη λειτουργία, η Corvette εκμεταλλεύεται την τεράστια ισχύ της και παίρνει τη νίκη. Όταν όμως οι οδηγοί επιλέγουν χειροκίνητα την τρίτη σχέση, η Ferrari περνά και πάλι μπροστά. Ακολουθούν νέες δοκιμές με διαφορετικές ταχύτητες εκκίνησης, στις οποίες η Corvette καταφέρνει να αξιοποιήσει καλύτερα τη δύναμή της και να επικρατήσει σε ορισμένες από τις αναμετρήσεις. Δεν λείπει ούτε η δοκιμή φρεναρίσματος, στην οποία η Chevrolet παίρνει επίσης τη νίκη, χάρη στο ισχυρό σύστημα κεραμικών φρένων της.