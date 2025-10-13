Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το κανάλι του Youtube, Carwow, για άλλη μια φορά πήρε δύο από τα καλύτερα supercars του κόσμου, για να δει ποιο είναι ταχύτερο στην ευθεία. Η γερμανική σχολή έρχεται να τα βάλει με την αμερικάνικη, ενώ και οι δύο εκπρόσωποι έχουν ατμοσφαιρικούς πανίσχυρους κινητήρες αλλά και αυτόματα κιβώτια.

Chevrolet Corvette ZO6: Το αμερικάνικο υπερόπλο, ζυγίζει 1.714 κιλά και εξοπλίζεται με έναν ατμοσφαιρικό Flat-Plane Crack V8 κινητήρα 5.5 λτ. ο οποίος είναι τοποθετημένο στο κέντρο. Αποδίδει 670 άλογα και 623 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται με 8άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη που στέλνει την ισχύ στους πίσω τροχούς.

Porsche 911 GT3: Το γερμανικό υπερόπλο, ζυγίζει 1.479 κιλά και εξοπλίζεται με έναν εξακύλινδρο ατμοσφαιρικό, επίπεδο κινητήρα 4λτ. Ο συγκεκριμένος αποδίδει 510 άλογα και 450 Nm ροπής, ενώ το 7άρι αυτόματο DPK, στέλνει την ισχύ στους πίσω τροχούς.

Είναι φανερό πως η Z06 μπορεί να έχει πολύ περισσότερη ισχύ, αλλά είναι σημαντικά ελαφρύτερη η Porsche. Σε ποιον ποντάρετε;